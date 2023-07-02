Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 июля в прямом эфире в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опроверг слухи о своей болезни.

«Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — сказал Кадыров.

В видеоролике вместе с ним также присутствует депутат Госдумы Адам Делимханов. Несколько дней назад в Сети распространилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез.

Ранее этим же днем Кадыров сообщил, что под Кременной в Луганской Народной Республике разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Он добавил, что командование украинской армии обмануло своих бойцов и отправило их занять якобы пустые окопы и блиндаж.

14 июня Адам Делимханов после слухов в Сети сообщил, что с ним всё хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Позднее Рамзан Кадыров заверил, что Делимханов здоров и не получал ранения. Он раскритиковал украинскую пропаганду за фейки и неуважение к своей аудитории.