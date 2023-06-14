Кадыров заявил, что депутат Госдумы Делимханов жив и не ранен

Депутат Госдумы Адам Делимханов здоров и не получал ранения. Об этом 14 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть», — написал он в Telegram.

Кадыров опубликовал совместную фоторгафию с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

Ранее в этот день украинские Telegram-каналы сообщили о гибели Делимханова. Также поступали сообщения о якобы его ранении.

12 июня Делимханов принял участие в подписании контракта между Минобороны РФ и добровольческим отрядом «Ахмат». Он выразил уверенность в том, что контракт также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, поскольку он дает тот же статус военнослужащего, как и в Министерстве обороны РФ.