Делимханов прокомментировал сообщения о своем ранении

Депутат Госдумы Адам Делимханов 14 июня сообщил, что с ним всё хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал.

«Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день украинские Telegram-каналы сообщили о гибели Делимханова. Также поступали сообщения о якобы его ранении.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что Делимханов здоров и не получал ранения. Он раскритиковал украинскую пропаганду за фейки и неуважение к своей аудитории.

12 июня Делимханов принял участие в подписании контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат». Он выразил уверенность в том, что контракт также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов.