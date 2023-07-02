Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 2 июля, сообщил, что под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины.

«В ходе успешных наступательных действий в районе Серебрянского лесничества, под Кременной, была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. В результате боестолкновения шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен», — написал он в Telegram-канале.

Один из пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что проходил военную подготовку в Великобритании.

Кадыров добавил, что командование украинской армии обмануло своих бойцов и отправило их занять якобы пустые окопы и блиндаж. По его словам, такие случаи происходят практически на всей линии фронта.

Глава Чечни отметил, что раненым военным ВСУ оказали необходимую медпомощь.

Ранее, 1 июля, в Минобороны РФ рассказали, что российские силы на херсонском направлении ликвидировали диверсионную группу ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский. Также там в течение суток было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

В тот же день стало известно, что в Запорожской области в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино была пресечена деятельность двух украинских ДРГ, уточнило Минобороны РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.