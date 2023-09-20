Кремль ожидает соблюдения Азербайджаном обещания по Нагорному Карабаху
Россия рассчитывает на то, что Азербайджан будет соблюдать обещание не бить по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 20 сентября.
«Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты и что они не работают по гражданским целям, мы хотим надеяться, что так оно и есть», — сказал он в интервью Первому каналу.
Песков отметил, что РФ убеждена в том, что все права армянского населения региона должны соблюдаться. Он также уточнил, что нет оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе.
19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.
На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.
Тогда стало известно, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана. Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что была достигнута договоренность.
В свою очередь, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Тогда помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.
В свою очередь, отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32 и более 200 человек ранено.
Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.