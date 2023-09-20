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Кремль ожидает соблюдения Азербайджаном обещания по Нагорному Карабаху

Песков: РФ ожидает, что Азербайджан не будет бить по гражданским объектам в Карабахе
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Фото: REUTERS/Artem Mikryukov
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Россия рассчитывает на то, что Азербайджан будет соблюдать обещание не бить по гражданским объектам Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 20 сентября.

«Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты и что они не работают по гражданским целям, мы хотим надеяться, что так оно и есть», — сказал он в интервью Первому каналу.

Песков отметил, что РФ убеждена в том, что все права армянского населения региона должны соблюдаться. Он также уточнил, что нет оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

Тогда стало известно, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана. Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что была достигнута договоренность.

В свою очередь, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Тогда помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

В свою очередь, отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32 и более 200 человек ранено.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

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