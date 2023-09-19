Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые РФ создали способный выдержать 1 млрд ударов пульса протез для аорты
Политика
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Общество
Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла 20 сентября в Москве
Общество
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Мир
МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
Армия
Группа майора Горбаконенко пресекла попытку перехода госграницы боевиками ВСУ
Общество
В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи
Мир
Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе
Мир
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Сюжет:

Пушилин сообщил о гибели мужчины после обстрела Донецка со стороны ВФУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обстрела Киевского района Донецка вооруженными формированиями Украины (ВФУ) 19 сентября погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке, административно подчиненной Кировскому району Донецка, есть пострадавший средней тяжести», — сказано в сообщении.

Он добавил, что в результате обстрела были повреждены 17 жилых домов в Киевском, Кировском, Петровском и Куйбышевском районах города и в поселке Еленовка, также повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

За день город обстреляли 32 раза. Было выпущено 86 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, отметил Пушилин.

Исходный рубеж: ВС РФ продолжают отбивать атаки на донецком направлении
Уже в начале октября ВФУ будут вынуждены перейти в оборону, уверены военные эксперты

Днем ранее, 18 сентября, в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина 1993 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Несколькими часами ранее обстрелу ракетами М-31 из РСЗО HIMARS подвергся Ворошиловский район города.

В тот же день появилась информация, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. Предварительно, по адресу бульвар Пушкина, 7б зафиксировано как минимум одно попадание.

Позже военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как выглядит административный центр Донецка после обстрела ВСУ. По предварительным данным, было три прилета ракет, одна из которых попала в крышу здания, а две остальные были сбиты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023