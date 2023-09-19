Пушилин сообщил о гибели мужчины после обстрела Донецка со стороны ВФУ

После обстрела Киевского района Донецка вооруженными формированиями Украины (ВФУ) 19 сентября погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Всего в течение дня в столице региона ранены пять человек: двое мужчин получили тяжелые ранения в Петровском районе, двое ранены в Киевском, причем состояние одного из них тяжелое. В Старомихайловке, административно подчиненной Кировскому району Донецка, есть пострадавший средней тяжести», — сказано в сообщении.

Он добавил, что в результате обстрела были повреждены 17 жилых домов в Киевском, Кировском, Петровском и Куйбышевском районах города и в поселке Еленовка, также повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

За день город обстреляли 32 раза. Было выпущено 86 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, отметил Пушилин.

Днем ранее, 18 сентября, в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина 1993 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Несколькими часами ранее обстрелу ракетами М-31 из РСЗО HIMARS подвергся Ворошиловский район города.

В тот же день появилась информация, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. Предварительно, по адресу бульвар Пушкина, 7б зафиксировано как минимум одно попадание.

Позже военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как выглядит административный центр Донецка после обстрела ВСУ. По предварительным данным, было три прилета ракет, одна из которых попала в крышу здания, а две остальные были сбиты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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