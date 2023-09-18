В центре Донецка прогремели взрывы

Взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. Об этом сообщают очевидцы 18 сентября.

На кадрах, снятых очевидцами из окна жилого дома, видно, как от попадания снаряда в здание поднялся столб дыма.

Предварительно, по адресу бульвар Пушкина 7б, зафиксировано как минимум одно попадание.

Как сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале, всего было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Между тем Mash на своем в Telegram-канале пишет, что минимум два человека пострадали при обстреле.

Днем ранее «Известия» показали последствия обстрела со стороны украинских боевиков Кировского района Донецка. Как проинформировал мэр города Алексей Кулемзин, в результате атаки ранения получил мирный житель.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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