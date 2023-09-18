Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Во время обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина 1993 года рождения. Информацию об этом в понедельник, 18 сентября, разместил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Петровского района по улице Углегорская, возле остановки общественного транспорта, погиб мужчина 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее обстрелу ракетами М-31 из РСЗО HIMARS подвергся Ворошиловский район Донецка. Информацию о последствиях сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ворошиловского района Донецка с применением РСЗО HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная)», — сказано в сообщении официального Telegram-канала представительства.

Ранее в этот же день взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. По сообщениям СЦКК, тогда по городу было выпущено три ракеты залповой системы огня (РСЗО) «Град».

Военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия ударов. Так, у здания, в которое попал снаряд из РСЗО, полностью пробита крыша, разрушен верхний этаж, а рядом с постройкой валяются осколки остекления. Корреспондент отметил, что летом в прошлом году это сооружение в центре города также было обстреляно.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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