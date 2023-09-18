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«Известия» показали последствия обстрела ВСУ центра Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский в понедельник, 18 сентября, показал, как выглядит административный центр Донецка после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По предварительным данным, было три прилета ракет, одна из которых попала в крышу здания, а две остальные были сбиты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

У здания, в которое попал снаряд из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, полностью пробита крыша, разрушен верхний этаж, а рядом с постройкой валяются осколки остекления. Корреспондент отметил, что летом в прошлом году это сооружение в центре города также было обстреляно.

На данный момент на месте обстрела работают спасательные службы и медицинские работники. Информация о наличии раненых пока что не поступала. Однако, по данным Telegram-канала Mash, в результате обстрела пострадали как минимум два человека.

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Ранее в этот же день появилась информация, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. Предварительно, по адресу бульвар Пушкина, 7б, зафиксировано как минимум одно попадание.

17 сентября «Известия» показали последствия обстрела со стороны украинских боевиков Кировского района Донецка. Как проинформировал мэр города Алексей Кулемзин, в результате атаки ранения получил мирный житель.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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