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Эрдоган заявил о поддержке операции Баку в Карабахе со стороны Анкары

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Турция поддержит Азербайджан в операции в Нагорном Карабахе. Об этом 19 сентября заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении на Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Баку для защиты своей территориальной целостности», — приводит его слова турецкая служба Би-би-си.

Эрдоган также отметил, что «Карабах — это азербайджанская земля». Он добавил, что главной целью должно быть совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе.

Между тем канал NTV отмечает, что Турция поддерживает позицию Азербайджана в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день в МИД Турции указали, что Азербайджан вынужден принимать меры на своей территории, которые он считает необходимым. Отмечалось, что Анкара видит способ установления мира и стабильности в регионе в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Позднее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

По данным минздрава НКР, в результате операции военных Азербайджана в Нагорном Карабахе пять человек погибли, около 80 ранены, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. Он отметил, что базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны Россией, Арменией и Азербайджаном.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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