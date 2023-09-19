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МИД Турции назвал действия Баку в Карабахе вынужденными и необходимыми

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Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян
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Азербайджан вынужден принимать меры на своей территории, которые он считает необходимым. На это указали в МИД Турции в контексте ситуации в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября.

«В результате того, что законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал по поводу ситуации на местах на протяжении почти трех лет после окончания второй карабахской войны, не были решены, Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», — говорится в заявлении турецкого дипведомства.

Как указывается, Анкара считает, что обеспечение продолжения всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией, который до сих пор тщательно осуществлялся и был ориентирован на результат, является единственным способом «установления мира, безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе».

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы. Позднее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 сентября, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. В ответ на призыв МИД Армении к Совбезу ООН миротворцам РФ «предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе» она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Это должно делаться принимая во внимание новые реалии, то есть ввиду признания Ереваном территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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