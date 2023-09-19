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Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
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Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти Азербайджана не предупредили Москву о планах начать антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, о чем ранее сообщали некоторые СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 19 сентября, на брифинге.

«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность», — сказал он.

Он также призывал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху.

«Для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов. Естественно, принимая во внимание новые реалии», — сказал Песков, уточнив, что имеется в виду факт признания Ереваном территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

Официальный представитель Кремля добавил также, что на фоне обострения в регионе российские военные работают над тем, «чтобы повернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло». По его словам, что информации об угрозе жизни российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не было, они работают в тесном контакте со сторонами.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

Позднее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 сентября, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. В ответ на призыв МИД Армении к Совбезу ООН миротворцам РФ «предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе» она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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