В Степанакерте сообщили о пяти погибших мирных жителях в Нагорном Карабахе

Пять человек погибли, около 80 ранены в результате операции Вооруженных сил (ВС) Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил 19 сентября минздрав НКР в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В Республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители. Пять человек погибли», — сказано в сообщении.

Врачи оказывают необходимую помощь для спасения жизней тяжелораненых, отметили в ведомстве.

19 сентября командование азербайджанской армии приступило к «антитеррористическим мероприятиям» локального характера. Как отметило минобороны Азербайджана, целью операции является обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

11 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Он обратил внимание, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха стала ухудшаться. Армия Азербайджана стала стягивать войска к границам, а переговоры между сторонами конфликта застопорились.