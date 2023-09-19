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Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Командование азербайджанской армии приступило к «антитеррористическим мероприятиям» локального характера, сообщает минобороны республики на своем официальном сайте.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, <...> восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — сказано в сообщении.

Были нанесены удары по военным базам ВС Армении и военным объектам. Наносятся удары по окрестностям Степанакерта. В городе звучит воздушная тревога, сообщает Telegram-канал Mash. Гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются, добавили в ведомстве.

Как подчеркивает азербайджанская сторона, о проводимой операции проинформировано командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.

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Ранее, 15 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно продолжает работать с Арменией и Азербайджаном и совсем недавно Москва направила в Нагорный Карабах гуманитарную помощь. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Госдепартамент США настаивает на открытии Лачинского коридора.

Президент России Владимир Путин 12 сентября отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства», которое признало суверенитет Баку над территорией. Он отметил, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на них.

11 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Политик отметил, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха стала ухудшаться. Армия Азербайджана стала стягивать войска к границам, а переговоры между странами конфликта застопорились.

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