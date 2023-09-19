МИД РФ 19 сентября опубликовал рассекреченные материалы НКВД и МГБ СССР, раскрывающие роль Германии в становлении и развитии украинского национализма. О том, как были созданы радикальные силы на Украине, какими методами они действовали и какое влияние оказали на современный киевский режим, во вторник, 19 сентября, рассказал обозреватель Георгий Гривенный.

Эти рассекреченные документы открывают новые данные о том, кто руководил украинскими националистами в годы Великой Отечественной и как готовилась почва для их преступлений на территории Украины, в том числе против своего народа. Один из борцов Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Иван Кутковец, попав в плен, на допросах в НКВД рассказал множество фактов, дающих ответы на данные вопросы.

«С давних времен Германия, претендуя на захват богатых украинских земель, была заинтересована в существовании Организации украинских националистов, имея в виду в последующем использовать ее борьбу за создание «самостоятельной» Украины в своих интересах», — следует из протокола Кутковца.

Зафиксированные в протоколе признания прямо опровергают все доводы нынешней украинской пропаганды. В частности, так называемый Институт национальной памяти выпускает множество роликов, в которых псевдоисторики врут гражданам Украины о роли националистов в годы войны и оправдывают их терроризм, рассказал Гривенный.

«Это организации, которые боролись с двумя тоталитарными режимами — с Германией и с СССР. В своей борьбе они использовали разные методы. Не отказывались от опыта ирландских патриотов против британских властей или от способов, которые использовали еврейские организации в Палестине», — говорится в одном из таких видео.

Среди этих способов взрывы бомб, грабеж банков и почтовых отделений, а также заказные политические убийства. За это, а также за соучастие в убийстве польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого в июле 1934-го к смертной казни был приговорен Степан Бандера, впоследствии ставший символом украинского национализма и идеологом массовых убийств и террора. Повешение польские власти заменили ему на пожизненное заключение, однако гитлеровцы, захватив Польшу, освободили Бандеру.

«К концу 1941 года, когда большая часть территории Украины была немцами оккупирована, то Бандера стал настоятельно требовать создания правительства. Немцам невыгодно было создавать украинское национальное правительство, они «завоевали» Украину и считали ее восточной колонией «Третьей империи», — написано в протоколе допроса Кутковца

Бандеру отправили в концлагерь, но и оттуда он смог посылать своим соратникам приказы. Результатами его действий стали новые преступления: пособничество Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) фашистам при массовом убийстве евреев в Бабьем Яре около Киева, Волынская резня — истребление украинскими карателями поляков на Западной Украине, и многие другие эпизоды.

«Непосредственно исполнителями выступали всегда украинские бандеровцы. Важно, что в Бабьем Яре расстреливали еврейское население именно украинские жители, именно украинцы. Зеленский и его команда и сами этнические евреи, но пытаются выстроить отношения и с Израилем, и с местными хасидами, и с ортодоксами по всему миру. Поэтому здесь мы видим такую политику двойных стандартов», — рассказал кандидат исторических наук Антон Бредихин.

При этом роль лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его пособников в воспитании украинских националистов иллюстрирует еще один рассекреченный документ — донесение главе Министерства госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову о том, почему у немцев на Украине действует сеть шпионов и пособников.

«Документально устанавливается, что ряд руководителей германских армейских разведывательных групп на специально созванном во Львове 19 апреля 1944 года совещании признали, что основной базой немецкой разведки, откуда она черпает кадры шпионов, диверсантов и террористов, являются Организации украинских националистов и Украинская повстанческая армия», — говорится в документе.

Госпереворот 2014-го в Киеве, трагедия одесского Дома профсоюзов и совершавшиеся восемь лет преступления против мирного населения Донбасса — всё совпадает со старым лекалами. Однако нынешние преступления киевского режима не остаются безнаказанными — Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к пожизненному заключения приговорен украинский военнослужащий, расстрелявший восемь мирных граждан в Мариуполе. Приговор уже не первый, но и далеко не последний, резюмировал Гривенный.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков заметил, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Российский лидер также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

В конце июля Путин заявил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. Российский лидер также напомнил, что потенциальные противники Москвы используют Киев как инструмент борьбы с Россией и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.