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Уйти по-английски: неделя моды в Лондоне

Чем удивило одно из главных событий fashion-индустрии
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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Joe Maher

В Лондоне завершается традиционная Неделя моды. Ключевые моменты, новые коллекции и яркие образы — в фотогалерее «Известий»

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Stuart Wilson

Модель Indonesia Now в Национальном либеральном клубе

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Неделя моды в Лондоне
Фото: REUTERS/Hollie Adams

Презентация турецкого модельера Бора Аксу

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/John Phillips

Финальные кадры показа Holzweiler

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Lia Toby

Авангардное шоу KWK от Кей Квок

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/Dave Benett/Hoda Davaine

Коллекция Маши Поповой в отеле Old Selfridges

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Shane Anthony Sinclair

Капсульная коллекция Annie's Ibiza в отеле Royal Horseguards

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Charles McQuillan

Образ Паоло Карцана в Old Selfridges

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Lia Toby

Уличная презентация KNWLS на Old Billingsgate Walk

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/WireImage/Ki Price

Церемония Пэм Хогг в Protein Studios

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/Dave Benett/Jed Cullen

Показ коллекции Ashish в отеле Nobu

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Charles McQuillan

Начинающий дизайнер Chet Lo и его модель в Old Selfridges

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/Dave Benett/Hoda Davaine

Супермодель Винни Харлоу в шоу Matty Bovan в St Martin-in-the-Fields

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Eamonn McCormack

Трибьют азиатской культуре в исполнении Marrknull

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Eamonn McCormack

Показ мужской одежды от Вестминстерского университета

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Tristan Fewings

Коллекция Patrick McDowell x Rambert

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Jeff Spicer

Завершение показа By Cookie H. в отеле Old Selfridges

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Joe Maher

Шоу Let Them Be Naked от Prophetik's Catwalk

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Charles McQuillan

Финальная проходка на шоу Толу Кокер в отеле Old Selfridges

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Неделя моды в Лондоне
Фото: Getty Images/BFC/Joe Maher

Завершение показа Сюзан Фонг в центре Little Venice

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