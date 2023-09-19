Уйти по-английски: неделя моды в Лондоне
В Лондоне завершается традиционная Неделя моды. Ключевые моменты, новые коллекции и яркие образы — в фотогалерее «Известий»
Модель Indonesia Now в Национальном либеральном клубе
Презентация турецкого модельера Бора Аксу
Финальные кадры показа Holzweiler
Авангардное шоу KWK от Кей Квок
Коллекция Маши Поповой в отеле Old Selfridges
Капсульная коллекция Annie's Ibiza в отеле Royal Horseguards
Образ Паоло Карцана в Old Selfridges
Уличная презентация KNWLS на Old Billingsgate Walk
Церемония Пэм Хогг в Protein Studios
Показ коллекции Ashish в отеле Nobu
Начинающий дизайнер Chet Lo и его модель в Old Selfridges
Супермодель Винни Харлоу в шоу Matty Bovan в St Martin-in-the-Fields
Трибьют азиатской культуре в исполнении Marrknull
Показ мужской одежды от Вестминстерского университета
Коллекция Patrick McDowell x Rambert
Завершение показа By Cookie H. в отеле Old Selfridges
Шоу Let Them Be Naked от Prophetik's Catwalk
Финальная проходка на шоу Толу Кокер в отеле Old Selfridges
Завершение показа Сюзан Фонг в центре Little Venice