Владелец бренда Coach купит компанию – владельца Versace и Michael Kors

Холдинг Tapestry, которому принадлежат люксовые бренды, такие как Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, приобретает группу компаний Capri Holdings, владеющую брендами Versace, Jimmy Choo и Michael Kors. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил Capri Holdings на своем сайте.

«Объединение Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman с Versace, Jimmy Choo и Michael Kors создает новый мощный глобальный люксовый дом, открывая уникальную возможность повысить ценность для наших потребителей, сотрудников, сообществ и акционеров по всему миру», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора Tapestry Джоаны Кревуазер.

По условиям сделки акционеры Capri Holdings получат $57 за акцию при общей стоимости холдинга примерно в $8,5 млрд, говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в совокупности оба холдинг присутствует более чем в 75 странах. Общий объем продаж двух компаний превысил $12 млрд, а скорректированная операционная прибыль в предыдущем финансовом году достигла почти $2 млрд, сказано в сообщении.

Советы директоров Tapestry и Capri Holdings единогласно одобрили сделку, ожидается, что она будет закрыта в 2024 году, говорится в пресс-релизе.

Ранее, в январе 2022 года стало известно о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др.), сделку планировалось закрыть в течение 2023 финансового года. 15 мая 2023 стало известно, что Еврокомиссия одобрила сделку. 11 июля поглощение было одобрено судом США.