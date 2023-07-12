Суд разрешил корпорации Microsoft купить разработчика игр Activision Blizzard

Microsoft может закрыть сделку по покупке Activision Blizzard, говорится в постановлении суда Сан-Франциско от 11 июля. Федеральный судья не будет препятствовать сделке стоимостью $69 млрд, несмотря на запрос регулирующих органов США о временном судебном запрете на сделку, сообщил CNN.

«Рассмотрев объемные письменные заявления сторон до и после слушания и проведя пятидневные слушания по делу, суд отклоняет ходатайство о предварительном судебном запрете. Федеральная торговая комиссия (FTC) не продемонстрировала, что, вероятно, добьется успеха в своем утверждении, будто объединенная фирма сможет изъять Call of Duty у Sony PlayStation или ее владение контентом Activision существенно снизит конкуренцию на рынках подписки на библиотеки видеоигр и облачных игр», — написала окружной судья Жаклин Скотт Корли в 53-страничном решении по делу.

Она поясняет, что судебное производство проводилось оперативно, так как сделка должна быть закрыта до 18 июля. В противном случае соглашение обязывает Microsoft выплатить Activision комиссию за расторжение в размере $3 млрд.

Представители Федеральной торговой комиссии по антимонопольному законодательству утверждали, что судебный запрет, временно блокирующий сделку, был необходим. Регулирующие органы опасались, что Microsoft может отобрать эти игры у конкурентов, таких как PlayStation от Sony, или у зарождающихся облачных потоковых платформ, и попросили судью Корли о временном запрете, препятствующем закрытию сделки до тех пор, пока агентство не вынесет свое решение по ней.

Однако решение, принятое во вторник, дало Microsoft преимущество, поскольку FTC не смогла доказать, что у объединенной компании был бы стимул сохранить Call of Duty эксклюзивным продуктом для платформ, принадлежащих Microsoft, таких как Xbox. Кроме того, Корли выделила восемь факторов, которые укрепили защиту Microsoft, в том числе указав на то, что Microsoft намерена заработать больше денег, сделав Call of Duty доступной на как можно большем количестве платформ.

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