Еврокомиссия одобрила сделку Microsoft и Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила покупку компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Об этом 15 мая сообщается на сайте ЕК.

Отмечается, что дальнейшее утверждение сделки будет зависеть от соблюдения Microsoft условий по устранению потенциальных проблем для конкуренции, выявленных регулятором. При этом соблюдение компанией обязательств должно значительно улучшить ситуацию на рынке сервисов облачного гейминга, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Ранее, 16 января, источники Bloomberg рассказали, что Google и NVIDIA выразили свою обеспокоенность по поводу сделки Acitivision Blizzard и Microsoft. Компании направили соответствующие документы Федеральной торговой комиссии США

О покупке Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др.) стало известно в январе 2022 года. Сделка должна была стать рекордной для видеоигровой индустрии. Ее планировалось закрыть в течение 2023 финансового года.

8 декабря федеральная торговая комиссия США потребовала отклонить заявку корпорации Microsoft о покупке Activision Blizzard на сумму $68,7 млрд. Антимонопольный регулятор счел, что после покупки Microsoft может начать отказывать конкурентам в доступе к играм Activision Blizzard.

После этого телеканал CNBC обнародовал ответ Microsoft на предыдущие претензии, который компания направила комиссии. В тексте утверждается, что доказательства ведомства не убедительны, ведь приобретение компании позволит играть в игры Activision Blizzard на новых платформах и сделает доступ к ним более удобным, а не наоборот. Также в ответе приводятся другие аргументы против требования комиссии.

В свою очередь управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило, что три четверти геймеров высказались положительно о слиянии Microsoft и Activision Blizzard. При этом лишь небольшое число респондентов не высказали четкого мнения за или против.