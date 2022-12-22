Три четверти геймеров поддержали слияние Microsoft и Activision Blizzard

Три четверти геймеров высказались положительно о слиянии Microsoft и Activision Blizzard. Об этом 21 декабря сообщило управление по конкуренции и рынкам Великобритании.

В октябре ведомство объявило о проведении опроса, чтобы выяснить отношение к возможной сделке. Для этого желающим необходимо было отправить письмо с описанием своей позиции.

«Из 2100 электронных писем, которые мы рассмотрели, около трех четвертей высказывались в целом за слияние, а около четверти — в целом против слияния. Небольшое число респондентов не высказали четкого мнения за или против слияния», — сказано в сообщении.

Также управление получило еще около 500 писем, которые не были приняты в расчет, так как содержали оскорбительные сообщения, были пустыми или несодержательными, а также были присланы от иностранцев и не знающих английского.

21 декабря стало известно, что группа фанатов видеоигр подала в федеральный суд в Калифорнии иск к Microsoft, требуя запретить компании осуществить покупку разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard. По мнению истцов, эта покупка уничтожит конкуренцию на рынке видеоигр.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что федеральная торговая комиссия США потребовала отклонить заявку корпорации Microsoft о покупке Activision Blizzard на сумму в $68,7 млрд. Антимонопольный регулятор счел, что после покупки Microsoft может начать отказывать конкурентам в доступе к играм Activision Blizzard.

О покупке Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др.) стало известно в январе этого года. Сделка должна была стать рекордной для видеоигровой индустрии. Ее планировалось закрыть в течение 2023 финансового года.

Компании Microsoft принадлежит серия консолей Xbox, а также игровые сервисы Xbox Game Pass и PC Game Pass.