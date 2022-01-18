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Microsoft купит издателя Call of Duty и World of Warcraft за $68,7 млрд

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Американская корпорация Microsoft 18 января рассказала о покупке студии Activision Blizzard по цене $95 за акцию. Полностью сделка оценивается в $68,7 млрд.

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«Невероятно приятно объявить о том, что Microsoft приобретает Activision Blizzard», — говорится в сообщении.

Пока сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и Microsoft Gaming продолжат работать независимо друг от друга. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2023 финансового года.

Затем пользователям будет предложено множество игр Activision Blizzard в рамках подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Гендиректор Activision Бобби Котик останется во главе компании и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

Студия Activision Blizzard создала такие игровые серии, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.

29 октября сообщалось, что Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией в $2,46 трлн.

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