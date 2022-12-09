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В США потребовали заблокировать сделку между Microsoft и Activision

Регулирующий орган в США выступил против покупки Microsoft компании Activision Blizzard
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Фото: Global Look Press/Paco Freire
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала отклонить заявку корпорации Microsoft о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard на сумму в $68,7 млрд. Об этом 8 декабря сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что ведомство, выполняющее в США функции антимонопольного регулятора, посчитало приобретение крупнейшей компании по производству игр угрозой конкуренции на рынке. В частности, в теории Microsoft может начать отказывать конкурентам в доступе к играм Activision Blizzard.

«Сегодня мы стремимся помешать Microsoft получить контроль над ведущей независимой игровой студией и использовать ее для нанесения ущерба конкуренции на многочисленных динамичных и быстрорастущих игровых рынках», ― пояснила глава бюро по конкуренции FTC Холли Ведова.

Более того, регулятор назначил судебные слушания по вопросу административного права, которые должны пройти в августе 2023 года.

«Хотя мы верили в то, что «дадим миру шанс», мы полностью уверены в нашем деле и приветствуем возможность представить наше дело в суде», ― прокомментировал ситуацию президент Microsoft и ее главный юрист Брэд Смит.

О покупке Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др.) стало известно в январе этого года. Сделка должна была стать рекордной для видеоигровой индустрии. Ее планировалось закрыть в течение 2023 финансового года.

Компании Microsoft принадлежит серия консолей Xbox, а также игровые сервисы Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Компания заинтересована в привлечении на свои платформы новых игр для конкуренции с лидерами рынка, такими как китайская компания Tencent и японская Sony, которой принадлежат консоль PlayStation и студия-разработчик игр PlayStation Studios.

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