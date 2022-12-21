Фанаты видеоигр подали иск к Microsoft с требованием запрета покупки Activision Blizzard

Группа фанатов видеоигр подала в федеральный суд в Калифорнии иск к Microsoft, требуя запретить компании осуществить покупку разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard. Это следует из текста иска, опубликованного Reuters в среду, 21 декабря.

По мнению истцов, эта покупка уничтожит конкуренцию на рынке видеоигр.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала отклонить заявку корпорации Microsoft о покупке Activision Blizzard на сумму в $68,7 млрд. Антимонопольный регулятор счел, что после покупки Microsoft может начать отказывать конкурентам в доступе к играм Activision Blizzard.

О покупке Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др.) стало известно в январе этого года. Сделка должна была стать рекордной для видеоигровой индустрии. Ее планировалось закрыть в течение 2023 финансового года.

Компании Microsoft принадлежит серия консолей Xbox, а также игровые сервисы Xbox Game Pass и PC Game Pass.