Разделяй и играй: My.Games уходит из России, но геймеры не заметят

Международный разработчик и издатель игр российского происхождения My.Games в течение нескольких месяцев прекратит свою деятельность на территории России. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе компании. Права на игры на территории страны получит российское подразделение Astrum Entertainment, оно же будет получать прибыль. «Известия» выяснили, как скажется реструктуризация компании на обычных игроках и какие еще компании ушли из России.

Кто такие My.Games и почему эта сделка важна

До сентября 2022 года главным владельцем My.Games был российкий холдинг VK — так в 2021 году стала называться Mail.ru.Group. Игровое подразделение считалось одним из наиболее успешных: по оценкам экспертов, оно приносило компании до 30% доходов. В 2021 году выручка компании составила 43,8 млрд рублей, пишут «Ведомости».

My.Games была продана в сентябре 2022 года за $642 млн управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве. Для Leta это крупнейшая покупка: ранее максимальный размер сделки — за онлайн-школу NovaKid — составил $35 млн. Слухи о возможной продаже My.Games ходили с весны, тогда же VK запустила площадку VK.Play с аналогичными функциями и набором игр в расчете компенсировать потери.

Сделка стала одной из многих в череде глобальной реструктуризации рынка на фоне санкций. За первое полугодие 2022 года три ведущие российские компании — VK, «Яндекс» и «Сбер» — делили крупнейшие активы . В итоге раздела со «Сбером» VK получила сервис доставки еды Delivery Club. Его она сразу же обменяла с «Яндексом» на агрегатор «Новости» и платформу «Дзен».

Разделяй и играй Фото: РИА Новости/Максим Блинов

My.Games — международная компания, у нее 12 офисов в России, США, Азии и Европе. В 2021 году три четверти дохода пришлись на валютные продажи. На фоне санкций и укрепления курса рубля актив становился невыгодным, и его было решено продать. Предполагается, что окончательно решение приняли после того, как приложения VK удалили из APP Store.

«Россия была удобным местом для My.Games для дистрибуции игр и так далее, но сейчас для них находиться в РФ невыгодно, так как основные игровые рынки — это не российские. My Games следует общим трендам — Россию покинули многие игровые компании. Однако несмотря на это, их игры в РФ появляться будут, ничего страшного не произошло» , — пояснил «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Реструктуризацию My.Games планируется завершить в ближайшие месяцы.

Какие игры выпускает My.Games, как играть в «Аллоды» в 2023 году

Самыми популярными играми компании считалась РПГ «Аллоды», Skyforge и Perfect World, а также шутеры Warface, Stalcraft и War Robots. Всего на счету My.Games 150 выпущенных игр и 25 миллионов активных пользователей.

В компании уточнили, что продолжат поддержку всех проектов, включая «Аллоды», Warface и Hustle Castle. Лицензия на действующие игры и на разработку новых перейдет компании Astrum Entertainment — бывшему российскому подразделению My.Games. Все команды разработчиков продолжат работу, и для российских геймеров ничего не изменится.

Разделяй и играй Фото: Global Look Press/Arnulf Hettrich

В России Astrum Entertainment создаст совместное предприятие с компанией Innova — разработчиком сверхпопулярной Lineage 2. Число игр планируется расширять за счет новых продуктов, в том числе с азиатских рынков. My.Game в свою очередь усилит работу с новыми партнерами из Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Индонезии и Индии.

Какие игры стали недоступны россиянам в 2022 году

В 2022 году из России официально ушли несколько лидеров геймдева. Так, в марте сотрудничать с россиянами отказались разработчики игр S.T.A.L.K.E.R. — украинская студия GSC Game World и американская корпорация Activision Blizzard — создатели игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero. Продажи игр приостановили до окончания СВО.

В апреле с отечественного рынка ушли создатели World of Tanks, белорусская компания Wargaming. Отмечалось, что их игры останутся доступными как в России, так и в Белоруссии, но будут управляться новым владельцем.

В ноябре Россию покинули разработчики FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1») — американская корпорация Electronic Arts. Тогда же о намерении разделить компанию на российский и международный офис заявил и «Яндекс».

Также приостановила продажи «Ведьмака» польская компания CD Projekt RED. Действующие аккаунты продолжают работать. При этов в декабре компания отчиталась, что улучшила локализацию для геймеров из России. Появилась возможность устранить проблемы с ускорением и замедлением реплик, был улучшен русский язык игры. Обновления заработали с 14 декабря.

Разделяй и играй Фото: Global Look Press/Henning Kaiser

Как рассказывал «Известиям» 28 марта руководитель My.Games Store Родион Котельников, есть много независимых проектов, которые не привязаны ни к одной из платформ вроде Steam или Uplay, например Genshin Impact и Escape from Tarkov. Еще один тренд российского рынка видеоигр — азиатские игры, ставшие привычными для многих геймеров. Среди интересных тайтлов, которые предлагают азиатские студии, Котельников выделил Lost Ark, Perfect World и ArcheAge.

Параллельно в России предложили создать реестр запрещенных в стране компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов.