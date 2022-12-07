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В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр

В Совете законодателей предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила создать в России реестр запрещенных в стране компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов.

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Как заявил во вторник, 6 декабря, председатель комиссии, глава Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев, данный вопрос активно изучали парламентарии субъектов РФ и предлагали интересные идеи.

Эти рекомендации в адрес правительства, по мнению Киселева, позволят противодействовать производителям и распространителям вредных для детей компьютерных игр, в которых пропагандируется культ жестокости, насилия, встречается порнография и нецензурная брань, а также террористическая и экстремистская деятельность, пишет сайт aif.ru.

Также комиссия предложила кабмину ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр, пишет НСН. Это поможет отсечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным для них контекстом.

Предложение зафиксировали 6 декабря в итоговом решении комиссии, уточняет сайт kp.ru.

2 декабря сообщалось, что правительство России до конца года собирается внести корректировки в проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Журналистам пояснили, что маркировка необходима для предупреждения бесконтрольного распространения деструктивной информации среди детей.

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