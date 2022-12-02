СМИ узнали о планах правительства России ввести маркировку компьютерных игр

Правительство России до конца года собирается внести корректировки в проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Планируется ввести маркировку компьютерных игр. Об этом 2 декабря пишет «Коммерсантъ».

Данную информацию изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Журналистам пояснили, что маркировка необходима для предупреждения бесконтрольного распространения деструктивной информации среди детей.

Речь идет о запуске системы, аналогичной уже существующей PEGI (Pan European Game Information), которая используется для присвоения рейтинга играм уже почти 20 лет и применяется в 39 странах.

Однако, по данным газеты, между профильными министерствами есть разногласиями о том, как проводить экспертизу.



Специалисты уточняют, что в России возрастная маркировка контента присваивается в рамках ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом госструктуры не участвуют в анализе контента и маркировке, так как ее присваивает производитель игры. Государственные органы могут провести проверку только постфактум.

В ноябре в Госдуме предложили ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх.