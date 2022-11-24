Увезти игру: разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул РФ

Американская корпорация Electronic Arts, разработавшая популярные игры FIFA и Need For Speed, полностью покинула Россию , сообщил «Известиям» источник, близкий к компании. Информацию подтвердили экс-сотрудник маркетингового агентства, которое раньше отвечало за PR-активности бренда в РФ, а также собеседник на рынке видеоигр. По словам экспертов, с уходом EA из России в будущих проектах компании может не быть дубляжа на русском языке. Впрочем, не исключено, что корпорация будет записывать звук в странах СНГ, как уже делают голливудские киностудии, допустили специалисты.

Увезти игру Фото: Global Look Press/ Britta Pedersen

Вне игры

Американская корпорация Electronic Arts полностью покинула Россию , сообщил «Известиям» источник, близкий к компании. Она разработала такие игры, как FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1»).

— EA больше официально не представлены в России, — заявил собеседник издания.

Это подтвердил и экс-сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России. По его словам, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше. Эту информацию подтвердил и собеседник «Известий» в одной из крупных киберспортивных организаций.

Electronic Arts объявила о приостановке продаж своих игр в РФ и Белоруссии 4 марта этого года. С тех пор новые продукты студии не появлялись в отечественных магазинах . Из отчета компании Electronic Arts по итогам финансового года, опубликованном в мае, стало известно, что американская корпорация не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года. В документе было отмечено, что это лишь предположение, однако EA готова к такому развитию событий.

Увезти игру Фото: Getty Images/Chesnot

— Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой. В частности, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому , — подчеркнул директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Он добавил: помимо техподдержки, игроки лишаются и бонусов . Например, если раньше пользователь испытывал какие-то проблемы с игрой от EA, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту. Так было, например, с серией FIFA, когда из-за недоступности серверов геймеры получали либо комплекты с игроками, либо FIFA Points (игровые деньги) для покупки нужных футболистов.

Увезти игру Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Что касается покупки новых продуктов, для геймеров мало что поменяется, ведь с июля игры завозят в Россию по параллельному импорту , напомнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Известия» направили запрос в Electronic Arts.

Барьер с языком

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что из-за ухода компании из России ее будущие релизы будут выходить без перевода на русский язык. Как минимум его точно не будет в двух будущих проектах американского разработчика.

— В двух крупных предстоящих играх компании — Need For Speed Unbound и Wild Hearts — русский язык уже не заявлен даже в виде субтитров, — рассказал видеоблогер, автор You-Tube-канала об играх Denis Major Денис Русаков.

Для многих современных игр дубляж уже и так не делали, потому что объемы звука в современных играх очень большие , пояснил российский актер озвучивания, диктор и мастер дубляжа Петр Иващенко.

— Например, в одной из самых известных игровых франшиз — GTA — очень много диалогов, и делать такой большой дубляж просто невыгодно. На продажах это практически никак не сказывается, а вот русские субтитры — это действительно важно , — добавил он.

По словам Петра Иващенко, озвучка нужна только в тех случаях, если игры предназначены для детей . А во взрослых проектах это не настолько критично, уверен эксперт.

Увезти игру Фото: Getty Images/Mario Tama

Но есть и другое мнение. Наличие русского языка в играх — приоритет для любой компании из индустрии, поскольку вне зависимости от того, что происходит в мире и на политической арене, русскоязычных людей в мире огромное количество , отметил специалист в области видеоигр Илья Овчаренко.

— Я считаю, что Electronic Arts должна осуществлять запись русскоязычного дубляжа в своих играх любыми способами. Например, делать это в странах СНГ, как сейчас поступают крупнейшие голливудские киностудии . В частности, русский дубляж будет в одном из самых ожидаемых фильмов конца года — продолжении «Аватара», — сказал эксперт.

Какая-то замена всегда найдется, и альтернатива российскому дубляжу точно появится, полагает глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев. Вопрос только в том, насколько качественной она будет, указал он.