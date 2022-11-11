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В ГД предложили ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», который предлагает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей в компьютерных играх. Документ есть в распоряжении «Известий».

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Как пояснила Лантратова, сейчас законом не регулируется в достаточной мере оборот видео- и компьютерных игр. Дети оказываются незащищенными от демонстрации многочисленных актов насилия. Запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений также отсутствует.

Американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества, уточнила парламентарий.

«Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», — отметила депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гей over: в РФ намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх

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