Разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию

Американская корпорация Electronic Arts полностью покинула Россию, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании. Она разработала такие игры, как FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1»).

«EA больше официально не представлены в России», — заявил собеседник издания.

Это подтвердил и экс-сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России. По его словам, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше. Эту информацию подтвердил и собеседник «Известий» в одной крупных киберспортивных организаций.

Electronic Arts объявила о приостановке продаж своих игр в РФ и Белоруссии 4 марта этого года. С тех пор новые продукты студии не появлялись в отечественных магазинах. Из отчета компании Electronic Arts по итогам финансового года, опубликованном в мае, стало известно, что американская корпорация не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года. В документе было отмечено, что это лишь предположение, однако EA готова к такому развитию событий.

«Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой. В частности, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому», — подчеркнул директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Он добавил: помимо техподдержки, игроки лишаются и бонусов. Например, если раньше пользователь испытывал какие-то проблемы с игрой от EA, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Увезти игру: разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул РФ