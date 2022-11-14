Симулятор зарплаты: разработчика популярных игр признали банкротом

Российскую «дочку» известного производителя мобильных игр Game Insight признали банкротом . Фирма задолжала 120 млн рублей 300 сотрудникам, рассказал «Известиям» арбитражный управляющий Денис Качура. Против руководства фирмы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах. Еще одно дело возбуждено против руководства ООО «Назарет Капитал» — тоже за невыплату зарплат, добавил он. Что происходит с российским сегментом IT и почему крупные фирмы банкротятся, разбирались «Известия».

«Хедшот» бизнесу

Популярная игровая студия Game Insight, известная по ряду мобильных игр, включая Guns of Boom и серии Paradise Island, признана банкротом, по ней открыто конкурсное производство , узнали «Известия» по данным из открытых источников. Решение принято арбитражном судом Москвы 20 октября этого года.

Как следует из материалов дела, сумма неисполненных обязательств перед кредиторами, которые компания не оспаривает, — 76, 2 млн рублей . А задолженность по зарплате и выходным пособиям — 66,5 млн .

Компания должна более 120 млн 300 сотрудникам , рассказал «Известиям» арбитражный управляющий Денис Качура, назначенный судом вести дело о банкротстве ООО «Гейм Инсайт». Некоторые из работников уже обратились с заявлениями о включении своих требований в реестр должников , добавил он.

Game over Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Пока таких людей немного, но конкурсное производство только началось. К тому же обращение подразумевает сбор документов, подготовку заявления, многие сталкиваются с этим впервые и не сразу ориентируются, — объяснил причины небольшого числа обращений Денис Качура.

Всего над созданием и обслуживанием игр в фирме трудилось более 600 сотрудников со всей страны — программисты, дизайнеры, художники. Проблемы у них начались примерно в июне, когда компания, головной офис которой находится в Вильнюсе, решила уйти из России. А уходя, «забыла» расплатиться по счетам.

В конце октября по факту невыплат возбудили уголовное дело , сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Интерес силовиков к ситуации объясним : по данным базы «Спарк», объективно дела у игрового издательства в последние годы шли хорошо, прибыль компании неуклонно росла. Выручка за 2021 год составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — более 100 млн (почти вдвое больше, чем в 2020-м).

Такая впечатляющая капитализация возможна благодаря встроенным в игру покупкам и за счет рекламы, посмотрев которую пользователь получает дополнительные бонусы, рассказал «Известиям» видеоблогер Денис Русаков (Denis Major). При этом само приложение в начале остается бесплатным, что привлекает потенциальных игроков, добавил он.

На официальном сайте Game Insight объясняет свой успех самым большим портфолио игр-симуляторов и крупнейшей — более 300 млн человек — базой игроков на мобильных платформах . Но по оценке Дениса Русакова, среди игр, разработанных этой студией, «шедевров» нет . Их среди мобильных игр вообще единицы — все игры более-менее одинаковы, сказал он. При прочих равных в топ рекомендаций вырывается тот разработчик, кто вложит больше денег в раскрутку.

Game over Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Str

— Сейчас мобильные игры — наиболее прибыльный сегмент. Мобильники есть у всех, даже самый дешевый смартфон все игры тянет. Если какую-то большую игру для Windows люди купили один раз, то в мобильной они платят постоянно. Многие говорят, что «не заносят» денег, но рано или поздно всё равно начинают платить, поскольку подсаживаются на игру, — объяснил видеоблогер.

«Ситуация отдает лицемерием…»

Является ли банкротство преднамеренным, покажет финансовый анализ . Но в целом ситуация предельно простая: у российского «Гейм Инсайт» было мало источников дохода, все доходы от приложений шли в литовскую компанию Game insight uab . Это учредитель, и, по сути, единственный заказчик российской «дочки», который с определенного момента просто перестал платить, рассказал Денис Качура.

По его прогнозу, удовлетворение требований кредиторов будет минимальным — уходя с российского рынка, компания оставила минимум имущества . Это б/у техника, оборудование, немного мебели, дебиторская задолженность.

— Как водится, часть имущества таинственным образом исчезла прямо перед банкротством , например, была списана ввиду «физического износа». Плюс некоторым «привилегированным» сотрудникам, похоже, за копейки отдавалась дорогостоящая техника. Для понимания: из нескольких больших офисов по всей стране площадью в тысячи квадратных метров сейчас всё имущество компании сосредоточено на складе площадью в сто , — сказал управляющий.

Пока этого хватит, чтобы покрыть не более 10% требований , уточнил он. Со временем денежная масса может увеличиться, а срок выплат будет зависеть от количества судебных споров внутри дела, предъявленных исков, оспоренных сделок и так далее.

Game over Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Hugh Peterswald

По словам Дениса Качуры, несмотря на неоднозначное положение, сам «Гейм Инсайт» никуда не делся: игры продаются в магазинах приложений по всему миру и получают обновления, серверы функционируют . Возможно, набрана новая команда на новое российское или иностранное юридическое лицо или, например, по договорам подряда, не исключил он.

— Хотя часть бывших сотрудников, очевидно, тоже продолжает работу — невозможно в одночасье взять и обновить штат из нескольких сотен профессионалов. Ситуация заметно отдает лицемерием — руководство и бенефициары просто оставили за бортом часть людей, которые много лет работали с ними и благодаря которым бизнес зарабатывал и зарабатывал хорошо , — сказал собеседник «Известий».

Возможно, заплатить сотрудникам деньги «Гейм Инсайт» не то чтобы не хочет, а просто не может из-за санкций , полагает Денис Русаков. Сейчас переводы из европейских стран, в том числе из Литвы, сильно затруднены , а найти способ преодолеть эти трудности становится всё сложнее, отметил он.

«Известия» направили запросы в Game insight и Следственный комитет России.

Бегущие по волнам

Если компания покидает Россию, у нее есть только два пути: либо продавать бизнес, либо прекращать деятельность и объявлять о банкротстве , отметил руководитель направления «разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Наблюдается общее увеличение числа банкротств компаний, но многие уходят и без этой процедуры — в случае отсутствия долгов, уточнил адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников.

Российские IТ-специалисты зачастую выполняли работы для иностранных заказчиков и ориентировали свои продукты в том числе на зарубежных пользователей. А когда пришлось делать выбор, часть компаний решила не ограничивать себя только отечественным рынком, объяснил Ярослав Шицле.

Game over Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Было две волны отъезда IT-специалистов — после начала СВО и после объявления частичной мобилизации. Сейчас эти волны утихли, количество отъезжающих за рубеж и возвращающихся оттуда примерно сравнялось, — рассказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

В компаниях, изначально ориентированных на российский рынок, отток сотрудников был минимален, чего не скажешь о тех, которые в силу обстоятельств работали на зарубежных заказчиков, подчеркнул эксперт. С одной стороны, люди уезжают, опасаясь повтора мобилизации и того, что бронь, которую для IT-специалистов организовало Минцифры, не будет действовать, поделился он сомнениями рынка. С другой — перед глазами у них успешные примеры компаний, которые смогли перенести бизнес в Казахстан и относительно комфортно там существуют, утверждает специалист.

Инциденты, связанные с исчезновением менеджмента IT-компаний вместе с зарплатными деньгами, Валентин Макаров назвал из рук вон выходящими. Обычно владельцы таких фирм, наоборот, бьются за кадры и уж точно не разворовывают фонд оплаты труда, уверен он. Однако если невыплата зарплат сотрудникам «Гейм Инсайт» была обусловлена невозможностью получить финансирование из зарубежного источника, уголовное дело может быть прекращено , не исключил юрист Алексей Лежников.

В поисках инвестора

В конце октября уголовное дело было возбуждено еще против одной российской IT-компании — ООО «Назарет Капитал» , узнали «Известия» от источника в правоохранительных органах. По его словам, «действуя из корыстной заинтересованности» в период с января по май, руководство фирмы не выплатило зарплату нескольким своим разработчикам на общую сумму около 1,5 млн рублей .

Game over Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano

Причину невыплат установит следствие, но, если судить по данным базы «Спарк», платить зарплату сотрудникам «Назарета» может быть просто нечем — по итогам 2021 года убытки компании составили 44,5 млн рублей . В отличие от «Гейм Инсайт» фирма не покинула Россию, а продолжает бороться за возможность «принести пользу» российскому рынку , рассказал «Известиям» гендиректор Вадим Назарет.

Такой пользой, на его взгляд, может стать новый продукт компании — бета-версия экосистемы для браузеров и мобильных устройств, которая способна заменить существующие иностранные соцсети и мессенджеры, маркетплейсы, видеохостинг, поисковые системы. Но финансовое положение компании, по всей видимости, пока не позволяет вывести продукт на рынок.

— Наш проект неоднократно вызывал интерес со стороны иностранных инвесторов. Но принципы компании не позволяют привлечь иностранные инвестиции и не допускают участия иностранных лиц в деятельности ООО «Назарет Капитал». Поэтому инвестора мы ищем в нашей стране, — объяснил Вадим Назарет.