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Симулятор зарплаты: разработчика популярных игр признали банкротом

За что на владельцев крупных российских IT-компаний заводят уголовные дела
Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Российскую «дочку» известного производителя мобильных игр Game Insight признали банкротом. Фирма задолжала 120 млн рублей 300 сотрудникам, рассказал «Известиям» арбитражный управляющий Денис Качура. Против руководства фирмы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах. Еще одно дело возбуждено против руководства ООО «Назарет Капитал» — тоже за невыплату зарплат, добавил он. Что происходит с российским сегментом IT и почему крупные фирмы банкротятся, разбирались «Известия».

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Популярная игровая студия Game Insight, известная по ряду мобильных игр, включая Guns of Boom и серии Paradise Island, признана банкротом, по ней открыто конкурсное производство, узнали «Известия» по данным из открытых источников. Решение принято арбитражном судом Москвы 20 октября этого года.

Как следует из материалов дела, сумма неисполненных обязательств перед кредиторами, которые компания не оспаривает, — 76, 2 млн рублей. А задолженность по зарплате и выходным пособиям — 66,5 млн.

Компания должна более 120 млн 300 сотрудникам, рассказал «Известиям» арбитражный управляющий Денис Качура, назначенный судом вести дело о банкротстве ООО «Гейм Инсайт». Некоторые из работников уже обратились с заявлениями о включении своих требований в реестр должников, добавил он.

Game over
пустой
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Пока таких людей немного, но конкурсное производство только началось. К тому же обращение подразумевает сбор документов, подготовку заявления, многие сталкиваются с этим впервые и не сразу ориентируются, — объяснил причины небольшого числа обращений Денис Качура.

Всего над созданием и обслуживанием игр в фирме трудилось более 600 сотрудников со всей страны — программисты, дизайнеры, художники. Проблемы у них начались примерно в июне, когда компания, головной офис которой находится в Вильнюсе, решила уйти из России. А уходя, «забыла» расплатиться по счетам.

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В конце октября по факту невыплат возбудили уголовное дело, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Интерес силовиков к ситуации объясним: по данным базы «Спарк», объективно дела у игрового издательства в последние годы шли хорошо, прибыль компании неуклонно росла. Выручка за 2021 год составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — более 100 млн (почти вдвое больше, чем в 2020-м).

Такая впечатляющая капитализация возможна благодаря встроенным в игру покупкам и за счет рекламы, посмотрев которую пользователь получает дополнительные бонусы, рассказал «Известиям» видеоблогер Денис Русаков (Denis Major). При этом само приложение в начале остается бесплатным, что привлекает потенциальных игроков, добавил он.

На официальном сайте Game Insight объясняет свой успех самым большим портфолио игр-симуляторов и крупнейшей — более 300 млн человек — базой игроков на мобильных платформах. Но по оценке Дениса Русакова, среди игр, разработанных этой студией, «шедевров» нет. Их среди мобильных игр вообще единицы — все игры более-менее одинаковы, сказал он. При прочих равных в топ рекомендаций вырывается тот разработчик, кто вложит больше денег в раскрутку.

Game over
телефон
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Str

— Сейчас мобильные игры — наиболее прибыльный сегмент. Мобильники есть у всех, даже самый дешевый смартфон все игры тянет. Если какую-то большую игру для Windows люди купили один раз, то в мобильной они платят постоянно. Многие говорят, что «не заносят» денег, но рано или поздно всё равно начинают платить, поскольку подсаживаются на игру, — объяснил видеоблогер.

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«Ситуация отдает лицемерием…»

Является ли банкротство преднамеренным, покажет финансовый анализ. Но в целом ситуация предельно простая: у российского «Гейм Инсайт» было мало источников дохода, все доходы от приложений шли в литовскую компанию Game insight uab. Это учредитель, и, по сути, единственный заказчик российской «дочки», который с определенного момента просто перестал платить, рассказал Денис Качура.

По его прогнозу, удовлетворение требований кредиторов будет минимальным — уходя с российского рынка, компания оставила минимум имущества. Это б/у техника, оборудование, немного мебели, дебиторская задолженность.

— Как водится, часть имущества таинственным образом исчезла прямо перед банкротством, например, была списана ввиду «физического износа». Плюс некоторым «привилегированным» сотрудникам, похоже, за копейки отдавалась дорогостоящая техника. Для понимания: из нескольких больших офисов по всей стране площадью в тысячи квадратных метров сейчас всё имущество компании сосредоточено на складе площадью в сто, — сказал управляющий.

Пока этого хватит, чтобы покрыть не более 10% требований, уточнил он. Со временем денежная масса может увеличиться, а срок выплат будет зависеть от количества судебных споров внутри дела, предъявленных исков, оспоренных сделок и так далее.

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Hugh Peterswald

По словам Дениса Качуры, несмотря на неоднозначное положение, сам «Гейм Инсайт» никуда не делся: игры продаются в магазинах приложений по всему миру и получают обновления, серверы функционируют. Возможно, набрана новая команда на новое российское или иностранное юридическое лицо или, например, по договорам подряда, не исключил он.

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— Хотя часть бывших сотрудников, очевидно, тоже продолжает работу — невозможно в одночасье взять и обновить штат из нескольких сотен профессионалов. Ситуация заметно отдает лицемерием — руководство и бенефициары просто оставили за бортом часть людей, которые много лет работали с ними и благодаря которым бизнес зарабатывал и зарабатывал хорошо, — сказал собеседник «Известий».

Возможно, заплатить сотрудникам деньги «Гейм Инсайт» не то чтобы не хочет, а просто не может из-за санкций, полагает Денис Русаков. Сейчас переводы из европейских стран, в том числе из Литвы, сильно затруднены, а найти способ преодолеть эти трудности становится всё сложнее, отметил он.

«Известия» направили запросы в Game insight и Следственный комитет России.

Бегущие по волнам

Если компания покидает Россию, у нее есть только два пути: либо продавать бизнес, либо прекращать деятельность и объявлять о банкротстве, отметил руководитель направления «разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Наблюдается общее увеличение числа банкротств компаний, но многие уходят и без этой процедуры — в случае отсутствия долгов, уточнил адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников.

Российские IТ-специалисты зачастую выполняли работы для иностранных заказчиков и ориентировали свои продукты в том числе на зарубежных пользователей. А когда пришлось делать выбор, часть компаний решила не ограничивать себя только отечественным рынком, объяснил Ярослав Шицле.

Game over
кто
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Было две волны отъезда IT-специалистов — после начала СВО и после объявления частичной мобилизации. Сейчас эти волны утихли, количество отъезжающих за рубеж и возвращающихся оттуда примерно сравнялось, — рассказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

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В компаниях, изначально ориентированных на российский рынок, отток сотрудников был минимален, чего не скажешь о тех, которые в силу обстоятельств работали на зарубежных заказчиков, подчеркнул эксперт. С одной стороны, люди уезжают, опасаясь повтора мобилизации и того, что бронь, которую для IT-специалистов организовало Минцифры, не будет действовать, поделился он сомнениями рынка. С другой — перед глазами у них успешные примеры компаний, которые смогли перенести бизнес в Казахстан и относительно комфортно там существуют, утверждает специалист.

Инциденты, связанные с исчезновением менеджмента IT-компаний вместе с зарплатными деньгами, Валентин Макаров назвал из рук вон выходящими. Обычно владельцы таких фирм, наоборот, бьются за кадры и уж точно не разворовывают фонд оплаты труда, уверен он. Однако если невыплата зарплат сотрудникам «Гейм Инсайт» была обусловлена невозможностью получить финансирование из зарубежного источника, уголовное дело может быть прекращено, не исключил юрист Алексей Лежников.

В поисках инвестора

В конце октября уголовное дело было возбуждено еще против одной российской IT-компании — ООО «Назарет Капитал», узнали «Известия» от источника в правоохранительных органах. По его словам, «действуя из корыстной заинтересованности» в период с января по май, руководство фирмы не выплатило зарплату нескольким своим разработчикам на общую сумму около 1,5 млн рублей.

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano
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Причину невыплат установит следствие, но, если судить по данным базы «Спарк», платить зарплату сотрудникам «Назарета» может быть просто нечем — по итогам 2021 года убытки компании составили 44,5 млн рублей. В отличие от «Гейм Инсайт» фирма не покинула Россию, а продолжает бороться за возможность «принести пользу» российскому рынку, рассказал «Известиям» гендиректор Вадим Назарет.

Такой пользой, на его взгляд, может стать новый продукт компании — бета-версия экосистемы для браузеров и мобильных устройств, которая способна заменить существующие иностранные соцсети и мессенджеры, маркетплейсы, видеохостинг, поисковые системы. Но финансовое положение компании, по всей видимости, пока не позволяет вывести продукт на рынок.

— Наш проект неоднократно вызывал интерес со стороны иностранных инвесторов. Но принципы компании не позволяют привлечь иностранные инвестиции и не допускают участия иностранных лиц в деятельности ООО «Назарет Капитал». Поэтому инвестора мы ищем в нашей стране, — объяснил Вадим Назарет.

Со слов гендиректора, никакой информации о возбуждении уголовного дела от правоохранительных органов ему не поступало.

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