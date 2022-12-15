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Аналитик оценил последствия для игрового рынка РФ после ухода My.Games

Аналитик Муртазин: My.Games следует общим трендам, но их игры будут и дальше появляться в России
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в четверг, 15 декабря, оценил последствия ухода международного разработчика и издателя игр My.Games из России.

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«Россия была удобным местом для My.Games для дистрибуции игр и так далее, но сейчас для них находиться в РФ невыгодно, так как основные игровые рынки — это не российские. My Games следует общим трендам — Россию покинули многие игровые компании. Однако несмотря на это, их игры в РФ появляться будут, ничего страшного не произошло», — сказал Муртазин.

О том, что My.Games уходит из России, стало известно ранее в этот день. Отмечается, что лицензии на все продукты, связанные с Россией, будут полностью переданы российской компании Astrum Entertainment. После передачи лицензий компания больше не будет получать доход от этих игр на российском рынке.

My.Games — международный разработчик и издатель игр для консолей, персональных компьютеров и мобильных устройств. Компания оперирует более 80 проектами. За время своей деятельности выпустили более 150 игр, включая Warface, War Robots, Hustle Castle и др.

24 ноября сообщалось, что полностью покинула Россию американская корпорация Electronic Arts. Она разработала такие игры, как FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1»).

4 апреля о своем решении покинуть рынок России и Белоруссии заявил издатель и разработчик игр Wargaming, в числе которых World of Tanks. Отмечалось, что онлайн-продукты останутся доступными как в России, так и в Белоруссии, но будут управляться новым владельцем.

15 марта стало известно, что украинская студия GSC Game World — разработчик серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. — не будет продавать свою продукцию пользователям из России. О приостановке продаж своих игр в России до окончания спецоперации на Украине 5 марта также заявила американская корпорация Activision Blizzard — создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero.

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