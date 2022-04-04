Разработчик игры World of Tanks решил уйти из России и Белоруссии

Издатель и разработчик игр Wargaming, в числе которых World of Tanks, заявил о своем решении покинуть рынок России и Белоруссии. Компания уже передала бизнес в двух странах и студию в Минске, сообщается в понедельник, 4 апреля, на сайте разработчика.

«С 31 марта компания передала свой бизнес в играх местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительный убыток из-за этого решения», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что онлайн-продукты останутся доступными как в России, так и в Белоруссии, но будут управляться новым владельцем.

Wargaming — издатель и разработчик видеоигр, штаб-квартира компании находится на Кипре. Центры разработки располагаются в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира.

Ранее, 15 марта, стало известно, что украинская студия GSC Game World — разработчик серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., — не будет продавать свою продукцию пользователям из России. О приостановке продаж своих игр в России до окончания спецоперации на Украине 5 марта также заявила американская корпорация Activision Blizzard — создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero.

О подобном решении в начале марта сообщили разработчик компьютерных игр Electronic Arts (продажа продуктов компании временно запрещена в России и Белоруссии) и разработчик видеоигр Valve — студия отключила все основные способы оплаты компьютерных игр на платформе Steam для россиян.

Несмотря на то что российский рынок видеоигр покинули крупнейшие западные издатели, российский рынок сможет развиваться даже под санкциями.

Как рассказал «Известиям» 28 марта руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, есть много независимых проектов, которые не привязаны ни к одной из платформ вроде Steam или Uplay, например Genshin Impact и Escape from Tarkov. Еще один тренд российского рынка видеоигр — азиатские игры, ставшие привычными для многих геймеров. Среди интересных тайтлов, которые предлагают азиатские студии, Котельников выделил Lost Ark, Perfect World и ArcheAge.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Так западные компании отреагировали на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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