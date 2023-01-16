Google и NVIDIA выступили против сделки Microsoft и Activision Blizzard

Google и NVIDIA выразили свою обеспокоенность по поводу покупки Acitivision Blizzard (издатель игр. — Ред.) компанией Microsoft. Компании направили соответствующие документы Федеральной торговой комиссии США, развивая тем самым процесс против сделки в $69 млн. Об этом источники сообщили Bloomberg.

Компании таким образом присоединились к Sony, которая ранее также выступала с претензиями к сделке. Они предоставили комиссии дополнительные сведения, подтверждающие позицию: Microsoft действительно получит несправедливое преимущество в сферах облачного, подписочного и мобильного гейминга.

Источники, однако, уточняют, что NVIDIA лишь борется за справедливый рынок и открытый доступ к играм, но не выступает против сделки непосредственно.

Microsoft прокомментировала ситуацию.

«Мы всегда готовы и активно работаем над решением всех претензий, выдвигаемых регуляторами и нашими конкурентами, чтобы закрыть сделку без возражений. Мы хотим увеличивать доступ к играм, а не уменьшать его» — заявил пресс-секретарь компании Кадди.

Геймеры в свою очередь скорее одобряют сделку. 21 декабря управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило, что три четверти геймеров высказались положительно о слиянии Microsoft и Activision Blizzard.

Тем не менее в тот же день стало известно, что группа фанатов видеоигр подала в федеральный суд в Калифорнии иск к Microsoft, требуя запретить компании осуществить покупку разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard.

Федеральная торговая комиссия США потребовала отклонить заявку корпорации Microsoft о покупке Activision Blizzard на сумму $68,7 млрд 8 декабря. Антимонопольный регулятор счел, что после покупки Microsoft может начать отказывать конкурентам в доступе к играм Activision Blizzard.

После этого телеканал CNBC обнародовал ответ Microsoft на предыдущие претензии, который компания направила комиссии. В тексте утверждается, что доказательства ведомства не убедительны, ведь приобретение компании позволит играть в игры Activision Blizzard на новых платформах и сделает доступ к ним более удобным, а не наоборот. Также в ответе приводятся другие аргументы против требования комиссии.

О покупке Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone и др.) стало известно в январе 2022 года. Сделка должна была стать рекордной для видеоигровой индустрии. Ее планировалось закрыть в течение 2023 финансового года.