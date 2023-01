Компьютерный геймер: продажи игр на дисках за год выросли вдвое

С начала 2022 года в России вдвое выросли продажи игр на дисках, сообщили «Известиям» участники рынка. Отечественные геймеры чаще всего предпочитали консоли, а не ПК. Среди наиболее популярных жанров — симуляторы и гонки, в то время как годом ранее игроки предпочитали шутеры . Однако специалисты полагают, что в ближайшее время российскую игровую индустрию ожидает стагнация из-за ухода некоторых зарубежных компаний и невозможности купить товары в цифре. Впрочем, возможно, жители РФ найдут способы обойти ограничения, указали другие эксперты.

Назад в будущее

С начала 2022 года в России выросли продажи компьютерных игр на физических носителях , сообщили «Известиям» представители рынка. Спрос на игры для ПК и консолей на дисках на Wildberries вырос вдвое год к году, рассказали в пресс-службе компании. Схожие данные привели в Ozon и Mobile Research Group.

— Среди наиболее востребованных у покупателей жанров видеоигр в 2022 году — гонки и спортивные симуляторы. Годом ранее покупатели чаще выбирали шутеры и файтинги, а также игры-приключения , — рассказали в Wildberries.

В 2022-м геймеры больше всего играли на консолях. Самой популярной платформой стала Playstation, следом за ней — игровые приставки Xbox и Switch, подчеркнули в пресс-службе Ozon.

Компьютерный геймер Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Владельцы консолей PlayStation 4 чаще всего выбирали Cyberpunk 2077 , заметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». На второй строчке по итогам года оказался приключенческий экшен «Horizon Запретный Запад», на третьей — футбольный симулятор FIFA 22. Традиционно в топ вошел Grand Theft Auto V, а на пятой позиции год завершила «Одни из нас. Часть II».

Самыми популярными играми для PlayStation 5 стали «Horizon Запретный Запад», «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес» и «Uncharted: Наследие воров. Коллекция» , сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». В топ-5 также вошли хардкорный ролевой экшен с открытым миром Elden Ring и файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate, добавили в торговой сети.

Лидером для консолей Xbox One, как и PlayStation 4, оказался Cyberpunk 2077, на второй позиции — Minecraft Starter Collection, добавили в компании. В рейтинг также вошли FIFA 22, Grand Theft Auto V и Mortal Kombat XL.

На новейших приставках компании Microsoft лидером стала Dying Light 2: Stay Human , рассказали в ритейлере. На второй позиции оказалась пошаговая стратегия Gears Tactics, третье место у Elden Ring.

Компьютерный геймер Скриншот игры Dying Light 2: Stay Human Фото: Techland

На Nintendo Switch номером один стала спортивная игра Ring Fit Adventure, на второй строчке оказалось переиздание классики The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, а симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons занял третью позицию.

Не всё однозначно

Рост числа продаваемых игр на физических носителях связан с тем, что многие крупные игровые издатели покинули Россию, их продукты больше нельзя приобрести в цифровых магазинах, пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Кроме того, россияне не могут заплатить за цифровые копии банковскими картами, добавил независимый игровой эксперт Александр Кузьменко. Реальные потери от ухода западных студий только предстоит подсчитать.

— Тенденция на продажи игр на физических носителях должна сохраниться и в новом году, если ситуация в гейм-индустрии не поменяется , — предположил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Компьютерный геймер Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Однако российские любители игр уже нашли способы обхода ограничений западных компаний. Например, в социальных сетях и торговых площадках появились предложения купить ключи к продуктам ушедших издателей в других регионах. Особенной популярностью у геймеров пользуется Турция — из-за низкого курса лиры. Кроме того, крупные отечественные ритейлеры начали предлагать коды пополнения для цифровых зарубежных магазинов.

— Во втором полугодии начали возвращаться цифровые подписки и виртуальная валюта, — сказал менеджер игрового направления M.Game в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин.

Психологический эффект

Эксперты полагают, что рост продаж видеоигр связан с напряженной ситуацией в мире — люди хотят отвлечься от реальности, что тоже влияет на спрос , сказал «Известиям» создатель YouTube канала Denis Major Денис Русаков.

Игра — способ проживания реальности, только в более безопасном формате , отметила психолог Яна Лейкина.

— Еще одна функция игр — возращение чувства контроля в свою жизнь. Контроль дает ощущение, что ты можешь в любое время начать и в любое время завершить действие, в отличие от событий, происходящих в реальности . Так люди чувствуют себя менее беспомощными, — объяснила специалист «Известиям».

Компьютерный геймер Фото: РИА Новости/Павел Бедняков