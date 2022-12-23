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Правила игр: эксперты ожидают возвращения авторов «Ведьмака» на рынок РФ

Зачем польская студия продолжает работать с российскими блогерами и делает русскую озвучку для своих проектов
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Krystian Dobuszynski
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Польская компания CD Projekt Red, создавшая игры «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, может вернуться в Россию, считают опрошенные «Известиями» эксперты рынка. По их мнению, о таких планах говорит подготовка русской озвучки для дополнения к к одному из продуктов студии, релиз которого запланирован на 2023 год и продолжение работы с блогерами из нашей страны. Отечественный рынок давал компании существенную часть выручки — тот же «Ведьмак» стал феноменом только в двух странах — в родной Польше и в России, подчеркнули специалисты.

Неоднозначное поведение

По словам источника «Известий» на рынке дубляжа, CD Projekt Red уже записала озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году — Phantom Liberty. Двое блогеров, пожелавших остаться анонимными, подтвердили редакции, что продолжают сотрудничать с польской компанией, хотя студия приостановила продажи игр в РФ.

— PR-отдел CD Projekt Red предоставил мне ранний доступ к новой версии «Ведьмака 3», — заявил один из собеседников «Известий».

Другой блогер сообщил, что запустил еще не вышедшую игру раньше, чем она стала доступна пользователям игрового сервиса Steam по всему миру.

Также компания до сих пор активно ведет аккаунты в российских соцсетях, отметил шеф-редактор направления «Гейминг» на Championat.com Михаил Шевкун.

Все эти действия студии могут свидетельствовать о планах вернуться в Россию, считает специалист по игровому рынку Илья Овчаренко.

CD Projekt Red объявила о приостановке продаж своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта. Продукты компании недоступны для покупки в отечественных магазинах приложений Steam, Xbox и PlayStation. Тем не менее, на официальном сайте студии недавно появилось небольшое объявление, где сказано, что игроки из РФ и Белоруссии могут обратиться в техническую поддержку, если у них возникли проблемы с недавно вышедшим обновлением «Ведьмак 3: дикая охота».

По словам источника «Известий», близкого к крупному ритейлеру, сейчас игры студии CD Projekt Red поставляют в Россию по параллельному импорту, также в стране есть запасы, ввезенные еще до 24 февраля.

«Известия» направили запрос в CD Projekt Red.

Игра ва-банк

По мнению ведущей YouTube-канала «Игромания» Дарьи Островской, польские разработчики пытаются вести двойную игру — с одной стороны, они бояться настроить против себя западную аудиторию, но и полностью отказаться от отечественного рынка компания не готова.

— Поэтому они и действуют очень аккуратно — отношения с российскими блогерами до конца не разрывают, русский дубляж для обновленной версии игры «Ведьмак 3» выдают, — сказала она.

Польские разработчики исправили русскоязычную озвучку в недавно вышедшей новой версии «Ведьмака 3», герои которой до этого разговаривали либо слишком быстро, либо слишком медленно. Однако затем студия оправдалась, что поправила ее еще до начала СВО.

— Компания прекрасно осознает, что значительная часть их самой преданной аудитории проживает в России. Та же первая часть «Ведьмака» стала феноменом только в двух странах — в родной Польше и в России, где были очень популярны оригинальные книги Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак», — отметил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Cyberunk 2077 в нашей стране продолжает оставаться в топе чартов уже два года, сообщили в пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо». В этом году игра стала лидером и для консолей PlayStation 4 и для Xbox One, уточнили там.

С тем, что российский рынок важен для компании, согласен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Польская студия прекрасно умеет считать деньги, — подчеркнул он.

Поэтому неудивительно, что компания всеми правдами и неправдами пытается на нем работать, подытожил эксперт.

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