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Microsoft не согласилась с иском против покупки Activision Blizzard

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Microsoft отвергла все описанные в иске Федеральной торговой комиссии (ФТК) США обвинения по поводу того, что покупка разработчика компьютерных игр Activision Blizzard усугубит положение конкурентов компании и снизит качество выпускаемых продуктов. Об этом говорится в обнародованном 22 декабря телеканалом CNBC ответе Microsoft, направленном ФТК.

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«За исключением случаев, специально указанных в настоящем документе, Microsoft отвергает все обвинения, содержащиеся в иске», — заявила корпорация, производящая, в частности, приставку Xbox.

Как отмечается в тексте, ФТК не в состоянии доказать, что планируемая сделка ухудшит положение потребителей, поскольку приобретение компании позволит играть в игры Activision Blizzard на новых платформах и сделает доступ к ним более удобным.

В документе утверждается, что Xbox намерен увеличить свое присутствие в сфере мобильных игр, а три четверти игроков Activision Blizzard и свыше трети ее доходов приходятся на мобильные приложения.

Также Microsoft уточнила, что не занимает лидирующее положение на рынке видеоигр, так как в 2021 году доля Xbox среди проданных консолей составляла лишь 16%, притом, что у Nintendo она достигала 50%, у Sony — 34%.

Накануне управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило, что три четверти геймеров высказались положительно о слиянии Microsoft и Activision Blizzard. При этом лишь небольшое число респондентов не высказали четкого мнения за или против.

Днем ранее стало известно, что группа фанатов видеоигр подала в федеральный суд в Калифорнии иск к Microsoft, требуя запретить компании осуществить покупку разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard. По мнению истцов, эта покупка уничтожит конкуренцию на рынке видеоигр.

До этого, 8 декабря, сообщалось, что федеральная торговая комиссия США потребовала отклонить заявку корпорации Microsoft о покупке Activision Blizzard на сумму в $68,7 млрд. Антимонопольный регулятор счел, что после покупки Microsoft может начать отказывать конкурентам в доступе к играм Activision Blizzard.

О покупке Activision Blizzard (издатель таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и др.) стало известно в январе этого года. Сделка должна была стать рекордной для видеоигровой индустрии. Ее планировалось закрыть в течение 2023 финансового года.

Компании Microsoft принадлежит серия консолей Xbox, а также игровые сервисы Xbox Game Pass и PC Game Pass.

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