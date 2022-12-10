Велели паспорт показать: в России могут ввести идентификацию для геймеров

Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила создать реестр запрещенных компьютерных игр, работать он должен по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Помимо создания реестра, члены комиссии предложили правительству ввести обязательную идентификацию для пользователей игр через российские системы. Предполагается, что новый порядок обеспечит дополнительную профилактику, поможет в противодействии экстремизму и терроризму, помешает производителям компьютерных игр распространять культ жестокости, насилия, порнографию или нецензурную брань. Он также ограничит доступ несовершеннолетних к играм с нежелательным контентом. В том, какие игры могут попасть в реестр, как будет происходить аутентификация и кого затронут изменения, разбирались «Известия».

Отсутствие контроля

Во вторник, 6 декабря, Комиссия совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила создать в России реестр запрещенных в стране компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Об этом заявил председатель комиссии, сенатор Владимир Киселев. По его словам, такая мера позволит уберечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным контентом.

Помимо этого, комиссия предложила правительству ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр и установить запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов.

На данный момент в России сфера видеоигр практически не регулируется. В основном она попадает под действие закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», но специальных мер регулирования этой области законодательство страны не содержит. Более того, с точки зрения российского права компьютерные игры представляют собой программы для ЭВМ, что не является актуальной и точной формулировкой. Не существует и государственного органа, ответственного за эту сферу.

— На данный момент сфера компьютерных игр регулируется общими законами по кино и культуре. Отдельные механизмы есть, но они очень сильно устарели, — поясняет «Известиям» старший специалист по тестированию цифровых продуктов «Роскачества» Сергей Кузьменко.

Из множества законодательных инициатив до стадии официального обсуждения доходил только один законопроект в 2021 году. После публичной дискуссии документ так и не был принят, отмечает игровой продюсер, гейм-дизайнер, преподаватель разработки игр в НИУ ВШЭ Константин Сахнов.

— Роскомнадзор может запретить игры, если найдет в них признаки нарушения российского законодательства. Однако как конкретно будет имплементирована эта процедура, не ясно, так как игры распространяются через магазины приложений. Они, в свою очередь, руководствуются бизнес-интересами и в текущих условиях вполне могут закрыть глаза на соблюдение российского законодательства, — рассказывает эксперт.

Практика показывает, что пользователи могут обойти запрет, используя зеркала, VPN и прокси-сервисы, отмечает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.

В большинстве случаев отношения игроков и компаний-разработчиков регулируются пользовательским соглашением. Пользователю предоставляется право использования видеоигры, при этом условия определены заранее в стандартной форме, с ними можно либо согласиться полностью, либо не получить доступ к игровому контенту. Обычно такие соглашения включают правила поведения пользователей в игровом пространстве. Однако механизмы модерации не могут гарантировать их соблюдение, отмечают собеседники издания.

Велели паспорт показать_3 Фото: Global Look Press/Christian Grube

— К сожалению, большинство пользовательских соглашений являются формальными и не имеют какой-либо юридической силы. Принимая пользовательское соглашение, обычно игрок просто соглашается с тем, что издатель может использовать его личные данные, собирать статистику, и что человек обещает соблюдать имеющиеся правила, — рассуждает разработчик ПО и компьютерных игр, программист My.Games Денис Кондратьев. В случае несоблюдения соглашения, в большинстве случаев ответственность никто не несет, поэтому подобные договоры игроки уже давно не читают, говорит эксперт.

При этом, если речь идет об иностранном разработчике, зачастую такие соглашения представляют собой лишь технический перевод на русский язык договора, подчиненного зарубежному праву, в то время как в нашей стране применяются нормы отечественного .

Классификация информации

В 2012 году в России ввели Возрастную классификацию информационной продукции (Russian Age Rating System, RARS). По действующему закону классификацию осуществляет производитель игры или ее распространитель, но госорганы могут самостоятельно проанализировать уже выпущенную игру, рассказывает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

— Согласно федеральному закону «Об информации», организаторы распространения информации должны хранить голосовые и текстовые данные, а также фото и другие электронные сообщения пользователей и предоставлять их правоохранительным органам в случае необходимости, — перечисляет Пименов. — Также платформы обязаны сами обеспечить себя необходимым оборудованием, которое будет задействовано в случае проведения следственных мероприятий.

Велели паспорт показать_4 Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

Вопрос введения возрастной маркировки видеоигр обсуждался в 2019 году, но соответствующий законопроект получил отрицательный отзыв правительства. Однако закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» все-таки предусматривает определенную возрастную маркировку игровых продуктов, подмечает Константин Сахнов. В этом году к теме вернулись снова: Минэкономики уже подготовило изменения в федеральный проект по поручению президента.

Тем не менее, несмотря на отсутствие профильного регулирования, отрасль переживает не лучшее время для мер по его ужесточению , уверен Константин Сахнов.

— Сейчас рынок игр в России стремительно теряет культуру потребления, уходит в пиратство и серую зону, где никакой контроль невозможен. Важнее продумать меры поддержки отрасли, так как в России становится все меньше игровых компаний и разработчиков, — настаивает он.

О потребности игрового рынка в России в поддержке говорит и Дмитрий Безделин. Однако связанные с играми вопросы всё же нужно урегулировать на законодательном уровне, добавляет он.

Велели паспорт показать_1 Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Некоторые из экспертов также не исключают, что принятие ограничительных мер может быть связано с желанием развивать отечественные игровые «движки» в рамках импортозамещения.

Речь идет не о запретах, а о наведении порядка в огромной индустрии компьютерных игр, а также о поддержке отечественных разработчиков, о формировании позитивного контента, о внедрении обучающих элементов, о развитии адаптационных технологий , подчеркнула «Известиям» участник обсуждения, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Ирина Рукавишникова.

— Еще 5–10 лет назад проблема не стояла настолько остро, а сегодня практически для каждого ребенка в стране компьютерные игры стали частью реальности, — пояснила она.

Недетские игры

Комиссия совета законодателей предлагает осуществлять идентификацию ми аутентификацию пользователей компьютерных игр через российские системы. Большинство популярных игровых сервисов принадлежит зарубежным компаниям, а значит, такое требование может быть трудно выполнимо, отмечают опрошенные изданием эксперты.

— Это приведет к тому, что при регистрации учетной записи в онлайн-игре человеку потребуется вводить личные данные и подтверждать свою личность. Однако каким образом законопроект, принятый в РФ, заставит разработчиков во всем мире добавлять такой функционал, неизвестно, — рассуждает Денис Кондратьев.

Велели паспорт показать_6 Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

Такое решение сделает значительную часть компьютерных игр недоступными на территории страны, предупреждает он: российские геймеры составляют малый процент от общего количества пользователей в онлайн-проектах, создателям игровых продуктов будет выгоднее заблокировать игру в РФ, чем тратить деньги на разработку функционала.

О том, что создание реестра вряд ли приведет к улучшению состояния отечественного рынка, говорит и основатель LANGAME и F5 Центр киберспорта Дмитрий Лукин. По его словам, скорее следует ожидать большие сложности всех участников, которых затронет инициатива.

Константин Сахнов также считает, что принятие дополнительных ограничений и мер регулирования отрасли приведет к уходу разработчиков с российского игрового рынка.

— Интересно другое: сможет ли российский рынок предложить замену играм, которым придется уйти? Очевидно, если сообщество геймеров потеряет любимые игры, будет весьма недовольно, — дополняет директор компании.

— Принятие реестра, собирающего данные об игроках, не приведет ни к каким результатам. Крупные издатели, дорожащие своей репутацией, с этого года не считают российский рынок чем-то значимым, поэтому они просто не будут соблюдать этот закон. Небольшие же компании уже не задумываются о запуске своих игр в России, — считает эксперт.

Велели паспорт показать_5 Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler

По его словам, для многих магазинов приложений будет проще полностью отключить Россию, нежели ввязываться в процесс локальных ограничений контента.

При этом возникает вопрос о безопасности данных, так как в последнее время участились случаи взломов электронных баз и кражи информации о пользователях. В тоже время передача данных лиц младше 18 лет с целью их аутентификации в играх не отвечает требованиям приватности, применяемым к персональным данным.

— В нашей стране не существует понятия детской конфиденциальности. Не существует отдельного детского интернета или отдельных игровых лаунчеров для детей, всё в общем пользовании, разделенным на разные возрастные группы, — рассказывает Сергей Кузьменко. Он уверен, что любые меры, направленные на ограждение детей без проработанных нюансов для взрослых, обернутся тем, что запреты коснутся всех групп.

При этом, несмотря на то, что создание механизмов регулирования области компьютерных игр обусловлено прежде всего на защиту детей, игр для них разрабатывается не так уж и много, большинство разработчиков сфокусированы на взрослой платежеспособной аудитории, отмечает Константин Сахнов.

Велели паспорт показать_7 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Более того, средний возраст геймера в России превышает 30 лет, а в США — 35. Поэтому ограничения, направленные на защиту детей, просто создадут неудобства для взрослых потребителей игрового контента, — дополняет он.

Денис Кондратьев считает, что на взрослых игроков новая система повлияет, только если появится ответственность за предоставление своего аккаунта несовершеннолетнему. Однако на данный момент не существует способов определить, кто именно играет с конкретной учетной записи.

Регулирование, а не запрет

Как правило, сфера компьютерных игр регулируется рейтинговыми комиссиями и законодательствами стран, где они выпускаются. Перед релизом игры рейтинговая комиссия оценивает ее содержимое и присваивает возрастное ограничение. Также проверяется, что проект не нарушает законов, действующих на территории конкретной страны.

— В случае нарушений, игру могут не допустить к продаже. Например, недавно вышедшую The Callisto Protocol запретили в Японии из-за чрезмерной жестокости. А в Китае нельзя демонстрировать кровь в играх. Из-за этого в версиях для этой страны ее убирают или меняют цвет, — делится Денис Кондратьев.

Кроме того, китайским издателям советуют обратить внимание на то, как в их проектах представлены государственные ценности и национальная культура. Но даже в такой структуре механизмы регулировки работают не полностью, замечает Сергей Кузьменко. По словам эксперта, даже в замкнутой системе у детей есть выход — наладить диалог с родителями и играть с родительских аккаунтов . Он также отмечает, что создание такой глобальной системы контроля в России не будет «простым и быстрым».

У большинства стран есть свои критерии проверки рейтинговой комиссией, которые учитывают действующие законы и цензуру на территории страны. Доступ несовершеннолетних к нежелательному контенту в большинстве случаев регулируется тем, что они не могут приобрести игру из-за возрастных ограничений. Однако это не мешает им попросить диск или учетную запись у старшего товарища, рассказывает Денис Кондратьев .

Новую волну дискуссий о необходимости регулировать игровую сферу он связывает с тем, что компьютерные игры в РФ ранее в принципе не проверялись на наличие запретного контента.

Дмитрий Лукин, в свою очередь, отмечает тот факт, что часть контента в играх легко удаляется или заменяется.

— Эти страны [в которых активно работают рейтинговые комиссии — «Известия»] занимаются именно регулированием, а не запретом, ведут работу с теми играми, где есть возможность удалить или исправить контент, — напоминает он.

Ключевым способом регулирования доступа к контенту для несовершеннолетних игровой продюсер и преподаватель Константин Сахнов считает вовлечение родителей.

— В настоящий момент — это наиболее работающая практика. Исключением, как всегда, является Китай, который может позволить себе идентифицировать всех пользователей Сети, — отмечает он.

Законы могут обязать издателей указывать возрастную маркировку, но покупать игру своему ребёнку или нет решает только родитель.

Маркировки игр предупреждают родителей несовершеннолетних геймеров, какой контент демонстрируется в игре, объясняет эксперт «Роскачества» Сергей Кузьменко.

— На мой взгляд, дело в ошибочном суждении, что [все] игры порождают насилие. Безусловно, игры разные и в них демонстрируются как и сцены насилия, так и сцены откровенного сексуального характера, но для этого и существуют маркировки игр, — рассуждает собеседник издания. — Более того, существует масса исследований, которые подчеркивают пользу [определенных] видеоигр, даже для подрастающего поколения.

На данный момент под полный запрет уже попадают игры, в которых присутствует ЛГБТ-пропаганда.

Велели паспорт показать_9 Фото: Global Look Press/Jan Woitas

— Также запретить могут проекты, содержимое которых нарушает законы РФ. Наверняка некоторые игры будут рассматриваться в индивидуальном порядке, например, некоторые части серии Call of Duty, где необходимо играть за американских солдат, воюющих с русской армией, — перечисляет Денис Кондратьев.

Вспоминая прецедент с Call of Duty: Modern Warfare 2, Дмитрий Лукин считает его позитивным примером взаимодействия разработчиков и российской аудитории. Тогда была удалена миссия, выставляющая россиян в жестоком свете. В итоге, в плюсе остались и игроки, и бизнес, подчеркивает он.

Отдельные игры реально содержат деструктивный или даже запрещенный к распространению в РФ контент, поясняет Ирина Рукавишникова. В том числе, через некоторые компьютерные игры также распространяется недостоверная информация, порнография или нецензурная брань.

— При этом абсолютно очевидно, что игровая индустрия несет в себе и много положительного, — отметила сенатор.

В первую очередь, по ее словам, речь идет об обучающих и развивающих играх, а также играх, рассчитанных на детей с ОВЗ — производителям таких продуктов, по ее мнению, необходимо обеспечить действенную государственную поддержку.

В случае создания реестра в том виде, в котором он сейчас предложен, под запрет попадет большая часть компьютерных игр, опасается Сергей Кузьменко. Кроме того, полагает он, зарубежные разработчики могут быть не так лояльны к российскому рынку игровой индустрии как к лидирующему в этой сфере китайскому, и многие издатели уже перестали распространять свои игры на территории РФ. Необдуманные запреты могут привести к значительному скачку пиратства и повальному заражению пользовательских систем вредоносным ПО, напоминает собеседник издания

— Какие бы игры ни попали под запрет, всегда найдутся геймеры, которые воспользуются пиратскими версиями, — соглашается основатель сети киберспортивных центров Дмитрий Лукин.