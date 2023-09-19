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Воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На Украине воздушную тревогу объявили в десяти областях. Об этом во вторник, 19 сентября, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Исходя из этих данных, тревога была изначально объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. После, с 02:30 до 03:14 мск, тревогу объявили в Житомирской, Тернопольской и Ровненской областях.

Кроме того, есть информация о тревоге в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Ответная реакция: Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары возмездия
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Ранее, 18 сентября, власти Харьковской области сообщили о взрывах. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вечером понедельника в небе над городом слышались звуки взрыва.

Днем ранее, 17 сентября, сообщалось о взрыве в городе Очакове Николаевской области. В тот же день стало известно, что в Одесской области прозвучало несколько взрывов. Украинские СМИ писали, что власти страны объяснили взрывы работой систем противовоздушной обороны (ПВО). На тот момент во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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