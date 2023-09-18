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В Харьковской области сообщили о взрывах

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Фото: Соцсети
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Власти Харьковской области сообщили о взрывах. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вечером 18 сентября над регионом слышались звуки взрывов.

«Взрывы в Харькове», — написал он в Telegram-канале, не приводя подробностей.

Также ранее в этот вечер украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне.

Информации от Минобороны России по данному инциденту не поступало.

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Ранее, 17 сентября, сообщалось о взрыве в городе Очакове Николаевской области. В тот же день стало известно, что в Одесской области прозвучало несколько взрывов. Украинские СМИ писали, что власти страны объяснили взрывы работой систем противовоздушной обороны (ПВО). На тот момент во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские силы начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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