В ЛНР сообщили о прибытии специалистов из ФРГ для установки мин
Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию боеприпасов, включая немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии», — приводит его слова «РИА Новости».
Как отметил Марочко, для установки мин будут привлекать немецких специалистов. Предварительно, они имеют прямое отношение к Вооруженным силам ФРГ, однако по документам проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием.
Ранее, 13 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна стала самой заминированной в мире, а ее армия испытывает острую нехватку саперов и техники, способных очистить линию фронта.
В тот же день Минобороны РФ отметило, что военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) выполняют сплошную очистку от взрывоопасных предметов Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий населенных пунктов на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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