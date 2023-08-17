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В ЛНР сообщили о прибытии специалистов из ФРГ для установки мин

Марочко: на купянское направление прибыли специалисты из ФРГ для установки мин
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию боеприпасов, включая немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии. Об этом 17 августа сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Марочко, для установки мин будут привлекать немецких специалистов. Предварительно, они имеют прямое отношение к Вооруженным силам ФРГ, однако по документам проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием.

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Ранее, 13 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна стала самой заминированной в мире, а ее армия испытывает острую нехватку саперов и техники, способных очистить линию фронта.

В тот же день Минобороны РФ отметило, что военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) выполняют сплошную очистку от взрывоопасных предметов Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий населенных пунктов на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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