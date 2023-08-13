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Саперы ЗВО рассказали об использовании ВСУ советских боеприпасов

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) выполняют сплошную очистку от взрывоопасных предметов Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий населенных пунктов на купянском направлении. Минобороны 13 августа показало, как саперы работают на полигоне.

Военные саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. В ходе инженерной разведки они обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

На купянском направлении саперы находят мины натовского производства, которые украинские боевики забрасывают в тыловые районы. Множество воронок говорит о том, что боевики не щадят никого — в собственных садах и огородах мирных жителей подстерегает страшная опасность — противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Работают военнослужащие на безопасном расстоянии друг от друга, внимательно исследуют местность с помощью миноискателя и щупа, и каждый раз делают опасные находки, которые могут быть на глубине 20-30 см. Инженеры неоднократно отмечали, что ВСУ в силу нехватки снарядов используют старые, советского производства боеприпасы, которые не детонируют, а просто вспахивают землю.

Чтобы обезвредить находку, сапер аккуратно закладывает неразорвавшиеся боеприпасы в воронку после взрыва. Их уничтожат накладным способом. Гремит мощный взрыв. Облако дыма поднимается в небо. Осколки боеприпасов разлетаются на большое расстояние. Спустя некоторое время саперы внимательно осматривают место взрыва, проверяют, всё ли сработало и сдетонировало правильно.

Некоторые боеприпасы приходится уничтожать на месте — это опасные снаряды, которые нельзя переносить и брать в руки, так как они могут в любой момент сдетонировать. Их подрывают на месте огневым способом. За день таких подрывов может быть десяток, рассказали о работе саперов в военном ведомстве.

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12 августа Минобороны показывало, как на краснолиманском направлении военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят разведку и разминирования. С помощью современных миноискателей специалисты проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку, и группа разминирования приступает к очистке районов от взрывоопасных предметов.

31 июля военкор «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские саперные подразделения продолжают разминирование территорий в зоне спецоперации от установленных мин ВСУ. Он рассказал о работе сводного отряда инженерных войск ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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