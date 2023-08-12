Саперы ЦВО рассказали о разминировании территорий на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят разведку и разминирования. Миноброны 12 августа показало, как это происходит.

«Противник часто оставляет за собой минированные позиции: блиндажи, окопы, оружие. Большое количество мин советского производства — мины ТМ-62, противопехотные ПМН-2, ПМН-4. Последнее время на вооружение ВСУ поступили боеприпасы иностранного производства — кассетные боеприпасы используются для поражения позиций», — рассказал начальник инженерной службы подразделения ЦВО с позывным Москвич.

С помощью современных миноискателей специалисты проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку, и группа разминирования приступает к очистке районов от взрывоопасных предметов. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

«В основном противник минирует поля и леса. Устанавливают какие-либо растяжки, управляемые мины, которые могут оставить, к примеру, на деревья. Задача сапера — проверить местность, по которой должна пройти пехота. Сапер должен быть внимательным ко всему и смотреть во все стороны», — рассказал военнослужащий инженерного подразделения ЦВО с позывным Разум.

Командир боевой машины с позывным Яша добавил, что задачи попадают к ним различного типа. Может быть инженерная разведка, когда военные специалисты проверяют дороги на наличие старых и новых мин. Может быть задача на минирование местности для защиты и обороны российских позиций или при попытке противника совершить наступление.

«Это делается в обязательном порядке, потому что противник применяет дистанционное минирование, иностранные мины. У них магнитные основы, то есть сработать могут и на пехоту, и на технику. Без проверки колонна никогда не выдвигается на маршрут. Дистанционное минирование длится 2–4 дня, чтобы задержать наступление», — пояснил Яша.

31 июля военкор «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские саперные подразделения продолжают разминирование территорий в зоне спецоперации от установленных мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал о работе сводного отряда инженерных войск ВС РФ.

Ранее, 25 июля, Ольков показал кадры работы ВС РФ по разминированию территорий в Запорожской области. Отмечается, что военнослужащие привлекают для очистки от мин роботизированные средства разминирования, как, к примеру, «Уран-6» — робот-сапер и штатные миноискатели. Также помогают минно-розыскные собаки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.