Реклама
Прямой эфир
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +25 градусов 12 августа
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о трагедии с подростком на охоте в Югре
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
Сюжет:

Саперы ЦВО рассказали о разминировании территорий на краснолиманском направлении

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На краснолиманском направлении военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно проводят разведку и разминирования. Миноброны 12 августа показало, как это происходит.

«Противник часто оставляет за собой минированные позиции: блиндажи, окопы, оружие. Большое количество мин советского производства — мины ТМ-62, противопехотные ПМН-2, ПМН-4. Последнее время на вооружение ВСУ поступили боеприпасы иностранного производства — кассетные боеприпасы используются для поражения позиций», — рассказал начальник инженерной службы подразделения ЦВО с позывным Москвич.

С помощью современных миноискателей специалисты проводят инженерную разведку местности, оценивают обстановку, и группа разминирования приступает к очистке районов от взрывоопасных предметов. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

«В основном противник минирует поля и леса. Устанавливают какие-либо растяжки, управляемые мины, которые могут оставить, к примеру, на деревья. Задача сапера — проверить местность, по которой должна пройти пехота. Сапер должен быть внимательным ко всему и смотреть во все стороны», — рассказал военнослужащий инженерного подразделения ЦВО с позывным Разум.

Командир боевой машины с позывным Яша добавил, что задачи попадают к ним различного типа. Может быть инженерная разведка, когда военные специалисты проверяют дороги на наличие старых и новых мин. Может быть задача на минирование местности для защиты и обороны российских позиций или при попытке противника совершить наступление.

«Это делается в обязательном порядке, потому что противник применяет дистанционное минирование, иностранные мины. У них магнитные основы, то есть сработать могут и на пехоту, и на технику. Без проверки колонна никогда не выдвигается на маршрут. Дистанционное минирование длится 2–4 дня, чтобы задержать наступление», — пояснил Яша.

Непроходимые поля: российская армия отбила все атаки ВФУ
Противник вязнет в минных заграждениях, установленных нашими саперами, отмечают эксперты

31 июля военкор «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские саперные подразделения продолжают разминирование территорий в зоне спецоперации от установленных мин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал о работе сводного отряда инженерных войск ВС РФ.

Ранее, 25 июля, Ольков показал кадры работы ВС РФ по разминированию территорий в Запорожской области. Отмечается, что военнослужащие привлекают для очистки от мин роботизированные средства разминирования, как, к примеру, «Уран-6» — робот-сапер и штатные миноискатели. Также помогают минно-розыскные собаки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023