Украина стала самой заминированной страной в мире, а ее армия испытывает острую нехватку саперов и техники, способных очистить линию фронта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 13 августа британская газета The Guardian.

«У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины», — пояснил он.

Обширные минные поля можно преодолеть, но крайне важно, чтобы союзники «расширили и ускорили» подготовку украинских специалистов, уже проводимую некоторыми странами, включая Великобританию.

«Саперы нужны здесь и сейчас», — добавил Резников.

Ранее, 12 августа, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что решение украинского командования организовать контрнаступление привело к огромным потерям в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и стало преступлением. По его мнению, причиной разгрома украинских боевиков стало отсутствие нужного количества систем противовоздушной обороны и артиллерии, без которых не стоило пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны.

До этого, 10 августа, The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.