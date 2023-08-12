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Бывший аналитик ЦРУ назвал преступлением решение начать контрнаступление ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ привело к большим потерям ВСУ
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Фото: REUTERS/Stringer
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Решение украинского командования организовать контрнаступление привело к огромным потерям в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и стало преступлением. Такое мнение 12 августа высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами», — сказал он.

По оценке эксперта, в результате наступательных действий ВСУ потеряли около 60 тыс. военнослужащих. При этом у Киева сначала не было шансов на успех.

Джонсон обратил внимание на то, что американские политики в один голос убеждали президента Украины Владимира Зеленского, что украинцев ожидает триумф.

Также он указал, что причиной разгрома украинских боевиков стало отсутствие нужного количества систем противовоздушной обороны и артиллерии, без которых не стоило пытаться перейти в наступление на укрепленную российскую линию обороны.

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Днем ранее военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади заявил, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о переоценке Западом способности украинских военных ее освоить и применять.

До этого, 10 августа, The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. Украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу, но этого не произошло.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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