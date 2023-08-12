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Военный аналитик США признал неспособность ВСУ использовать западную технику

Messenger: страны Запада переоценили способность ВСУ использовать их технику
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Масштабы потерь военной техники на поле боя Вооруженными силами Украины (ВСУ) говорят о переоценке Западом способности украинских военных ее освоить и применять. На это указал 11 августа военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади в комментарии порталу The Messenger.

«Было чувство «технического оптимизма» оттого, что украинские солдаты были так хороши в обучении на западном оборудовании, было ощущение, что они смогут воплотить это в тактическое мастерство. Некоторые наблюдатели переоценили способность украинских вооруженных сил овладеть тактическими навыками работы с этим оборудованием и получить возможность использовать его совместно в бою», — сказал он.

Потери тяжелой техники в первые недели наступления вынудили украинцев изменить тактику. По словам Гади, прямым следствием потерь техники стало то, что теперь ВСУ ведут бои при главенстве пехоты с артобстрелами российских позиций.

«Только в единичных случаях можно увидеть продвижение или атаки, возглавляемые механизированными войсками», — отметил эксперт.

Портал в статье ссылается на блог Oryx, фиксирующий потери оборудования ВСУ, которые могут быть подтверждены фотодоказательствами. Там указано, что по меньшей мере 23 машины Bradley уничтожены, еще 21 повреждена, а пять из них были брошены на поле боя.

«Более 60 боевых бронированных машин M113, 57 противоминных машин Maxxpro и более 100 Humvees также были уничтожены, повреждены или потеряны. Стоимость всего этого уничтоженного оборудования, вероятно, исчисляется сотнями миллионов долларов», — указано в материале.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

11 августа The Hill назвал подарком для РФ просчеты Запада при контрнаступлении ВСУ. Просчеты западных кураторов при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева Россия сможет выгодно использовать в своих интересах.

Также 10 августа The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. С начала контрнаступления, отметило издание, украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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