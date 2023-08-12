Просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России, которая непременно использует это в своих интересах, написал 11 августа в статье для The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений Майка Роджерса Джошуа Хумински.

Он пишет, что по прошествии двух месяцев контрнаступление Украина не достигла того уровня успеха, которого ожидали западные наблюдатели. И это не столько деятельность Киева, сколько провал «со стороны западных политических лидеров и директивных органов».

«Неспособность этих политиков, включая президента [США Джо] Байдена, справиться с ожиданиями и донести до американского народа, почему этот конфликт так важен для Соединенных Штатов и что он не будет разрешен одним контрнаступлением, ставит под угрозу саму поддержку, необходимую для будущего успеха Украины», — уверен автор.

Хумински отмечает, что для России политическая динамика в Соединенных Штатах и Европе бесценна, так как открывает возможности «сеять раскол и использовать их», что почти наверняка президент России Владимир Путин надеется использовать для прекращения конфликта.

«Собственные аналитические просчеты Вашингтона и постоянный новостной шум создают инерцию, которую Россия будет использовать в своих интересах. На данном этапе удержание позиции и выигрыш времени для развития политических расколов на Западе вполне можно считать успехами для России», — отмечает эксперт.

Он упоминает еще один неблагоприятный фактор для Украины — восприятие ее контрнаступления было искажено из-за отсутствия понимания основных принципов. Атака на окопавшегося противника, который развил глубокую оборону, — одна из самых сложных операций в военном деле.

«Пока Украина тренировалась с западным вооружением и готовилась к своему контрнаступлению, Россия окапывалась всё глубже, строя траншеи и обширные укрепления. В то время как Запад обсуждал, следует ли ему поставлять танки на Украину и когда именно, Россия укрепила свои позиции, что видно на спутниковых снимках. Россия установила минные поля глубиной от 3 до 10 миль (4,8–16 км)», — констатирует Хумински.

В завершение он делает вывод: Россия явно была готова к контрнаступлению Украины, а неспособность политиков и ученых мужей оценить тот факт, что российские вооруженные силы учились и адаптировались, была и остается ключевым аналитическим провалом.

В этот же день немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что российские военные постоянно срывают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они делают это, наступая на северо-восток, тогда как украинские подразделения на юге пытаются безуспешно прорвать оборону ВС РФ.

Днем ранее, 10 августа, The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. С начала контрнаступления, отметило издание, украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.