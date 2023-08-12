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Der Spiegel указал на причину очередной пробуксовки ВСУ при контрнаступлении

Der Spiegel: Россия пошла на Купянск в самый неподходящий для ВСУ момент
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Фото: Соцсети
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Российские военные срывают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступая на северо-восток, тогда как украинские подразделения на юге пытаются безуспешно прорвать оборону ВС РФ, пишет 11 августа Der Spiegel.

«Наступая на северо-восток, российские генералы срывают контрнаступление Киева. Обе стороны преследуют одну и ту же цель: вывести войска противника с окруженного юга», — пишет журнал.

Издание отмечает, что наступление российской армии на Купянск ведется с целью заставить ВСУ отвести войска с юга. Это для ВСУ критично, так как в этот момент они пытаются прорвать оборону ВС РФ.

«Только киевские войска на юге пытаются прорвать российские рубежи обороны, русские создают новый очаг борьбы на северо-востоке», — говорится в статье о причинах очередных провалов ВСУ.

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10 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю.

Он отметил, что за сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Также в этот день об успехах российской армии на купянском направлении заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, с начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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