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ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году

ВВС Украины заявили, что Киев не получит истребители F-16 в этом году
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Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo
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Украина не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16 для защиты своего воздушного пространства, на которые Киев возлагал большие надежды. Об этом 16 августа заявил советник командования военно-воздушных сил (ВВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире программы «Телемарафон».

«Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых [атак] России», — сказал он.

Советник подчеркнул, что украинские летчики в скором времени начнут проходить обучение, так как «вопрос сдвинулся с места». При этом Игнат заявил о необходимости усиления украинских средств защиты от атак БПЛА. Помимо этого, по его мнению, Украине нужно усилить противовоздушную оборону.

Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя
И на что способны эти машины в руках украинских пилотов

Ранее, 13 августа, украинское издание УНИАН сообщило, что США не передают Украине истребители F-16, поскольку Вооруженные силы РФ смогут сбить их с легкостью, что в свою очередь продемонстрирует неэффективность доктрин НАТО и тщетность гигантских денежных вложений в военное дело. Авторы публикации отмечают, что украинские воздушные силы не так сильны, как авиация армии России.

4 августа газета Politico сообщила, что недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16. В связи с этим 20 военных начнут языковые курсы в Великобритании.

Позднее, 11 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16. Работа над ней продолжается, нельзя также игнорировать и фактор владения английским языком украинских военных, отметил он.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 уже в августе. Он отметил, что поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.

До этого, 23 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Он отметил, что важно подготовить украинских военных к эксплуатации истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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