Украина не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16 для защиты своего воздушного пространства, на которые Киев возлагал большие надежды. Об этом 16 августа заявил советник командования военно-воздушных сил (ВВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире программы «Телемарафон».

«Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых [атак] России», — сказал он.

Советник подчеркнул, что украинские летчики в скором времени начнут проходить обучение, так как «вопрос сдвинулся с места». При этом Игнат заявил о необходимости усиления украинских средств защиты от атак БПЛА. Помимо этого, по его мнению, Украине нужно усилить противовоздушную оборону.

Ранее, 13 августа, украинское издание УНИАН сообщило, что США не передают Украине истребители F-16, поскольку Вооруженные силы РФ смогут сбить их с легкостью, что в свою очередь продемонстрирует неэффективность доктрин НАТО и тщетность гигантских денежных вложений в военное дело. Авторы публикации отмечают, что украинские воздушные силы не так сильны, как авиация армии России.

4 августа газета Politico сообщила, что недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16. В связи с этим 20 военных начнут языковые курсы в Великобритании.

Позднее, 11 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16. Работа над ней продолжается, нельзя также игнорировать и фактор владения английским языком украинских военных, отметил он.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 уже в августе. Он отметил, что поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.



Накануне телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.



До этого, 23 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Он отметил, что важно подготовить украинских военных к эксплуатации истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.