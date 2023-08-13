Военное руководство НАТО виновно в провале летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает украинское издание УНИАН.

В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным, из-за чего украинским военным штабам пришлось действовать «по-своему, игнорируя западных советников», которые, по мнению авторов, «мало понимают, что тут происходит».

Военные инструкторы Североатлантического альянса, в свою очередь, заявили, что главная проблема неудачного летнего контрнаступления связана с неумением ВСУ вести общевойсковой бой, а западные доктрины и советники ни при чем.

Авторы публикации отмечают, что доктрина НАТО в первую очередь учитывает ведение боя с доминированием в воздухе, однако украинские воздушные силы не так сильны, как авиация Армии России.

В связи с этим, считают журналисты, США не передают Украине истребители F-16, поскольку ВС РФ смогут сбить их с легкостью, что в свою очередь продемонстрирует неэффективность доктрин НАТО и тщетность гигантских денежных вложений в военное дело.

Ранее в этот день обозреватель китайского портала Guancha Дау Ланьцзян заявил, что стратегия Вашингтона по истощению военной мощи Москвы руками Киева «полностью провалилась».

По словам китайского журналиста, главной причиной провала контрнаступления ВСУ стали «колоссальные потери», не позволившие Украине добиться прорыва. Обозреватель также уточнил, что спустя всего неделю после начала контрнаступления Киевом было потеряно 30% личного состава и более 20% вооружения и техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.