Реклама
Прямой эфир
Армия
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Мир
В Китае указали на провал плана США по истощению России
Армия
«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ по позициям ВСУ под Угледаром
Мир
Мужчина в Киево-Печерской лавре дважды ударил камнем по иконе во время службы
Общество
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
Армия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Происшествия
ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Мир
На Украине инструкторов НАТО обвинили в провале летнего контрнаступления ВСУ
Общество
В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»
Происшествия
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Происшествия
В Оренбуржье двое детей погибли в результате ДТП с электросамокатом
Экономика
Путин назвал строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики
Сюжет:

На Украине инструкторов НАТО обвинили в провале летнего контрнаступления ВСУ

УНИАН: провал летнего контрнаступления ВСУ ― вина военруков НАТО
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военное руководство НАТО виновно в провале летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает украинское издание УНИАН.

В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным, из-за чего украинским военным штабам пришлось действовать «по-своему, игнорируя западных советников», которые, по мнению авторов, «мало понимают, что тут происходит».

Военные инструкторы Североатлантического альянса, в свою очередь, заявили, что главная проблема неудачного летнего контрнаступления связана с неумением ВСУ вести общевойсковой бой, а западные доктрины и советники ни при чем.

Авторы публикации отмечают, что доктрина НАТО в первую очередь учитывает ведение боя с доминированием в воздухе, однако украинские воздушные силы не так сильны, как авиация Армии России.

В связи с этим, считают журналисты, США не передают Украине истребители F-16, поскольку ВС РФ смогут сбить их с легкостью, что в свою очередь продемонстрирует неэффективность доктрин НАТО и тщетность гигантских денежных вложений в военное дело.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Ранее в этот день обозреватель китайского портала Guancha Дау Ланьцзян заявил, что стратегия Вашингтона по истощению военной мощи Москвы руками Киева «полностью провалилась».

По словам китайского журналиста, главной причиной провала контрнаступления ВСУ стали «колоссальные потери», не позволившие Украине добиться прорыва. Обозреватель также уточнил, что спустя всего неделю после начала контрнаступления Киевом было потеряно 30% личного состава и более 20% вооружения и техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023