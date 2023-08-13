Стратегия Вашингтона по истощению военной мощи Москвы руками Киева «полностью провалилась», заявил заявил обозреватель китайского портала Guancha Дау Ланьцзян.

Интенсивность украинского контрнаступления продолжает непрерывно снижаться, а Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери в тяжелой технике и личном составе, написал он 11 августа.

«ВСУ, постоянно отправляя состоящую из мобилизованных пехоту на штурмы, завалили всё трупами своих солдат. Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась», — сообщил Ланьцзян.

Главной причиной провала контрнаступления ВСУ стали «колоссальные потери», не позволившие Украине добиться прорыва. Обозреватель также уточнил, что спустя всего неделю после начала контрнаступления Киевом было потеряно 30% личного состава и более 20% вооружения и техники.

11 августа военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади заявил, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о переоценке Западом способности украинских военных ее освоить и применять.

До этого, 10 августа, The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. Украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу, но этого не произошло.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.