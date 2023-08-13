Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Мир
В Китае указали на провал плана США по истощению России
Наука и техника
Турция запустила в космос зонд для вывода на орбиту микроспутников
Армия
Российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении
Мир
Экс-министр Украины Милованов предсказал раскол между Киевом и Варшавой
Общество
Из детского лагеря под Уссурийском из-за паводка эвакуировали 150 детей
Мир
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дожди и до +24 градусов 13 августа
Мир
Экономист Атлантического совета допустил становление БРИКС аналогом G7
Общество
Третий подозреваемый в нападении на участника СВО сдался полиции в Забайкалье
Общество
Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября
Мир
Bild узнала о поставке Rheinmetall Украине беспилотной разведсистемы Luna NG
Сюжет:

В Китае указали на провал плана США по истощению России

Guancha: планы США по истощению России руками Киева полностью провалились
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегия Вашингтона по истощению военной мощи Москвы руками Киева «полностью провалилась», заявил заявил обозреватель китайского портала Guancha Дау Ланьцзян.

Интенсивность украинского контрнаступления продолжает непрерывно снижаться, а Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери в тяжелой технике и личном составе, написал он 11 августа.

«ВСУ, постоянно отправляя состоящую из мобилизованных пехоту на штурмы, завалили всё трупами своих солдат. Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась», — сообщил Ланьцзян.

Главной причиной провала контрнаступления ВСУ стали «колоссальные потери», не позволившие Украине добиться прорыва. Обозреватель также уточнил, что спустя всего неделю после начала контрнаступления Киевом было потеряно 30% личного состава и более 20% вооружения и техники.

Авианалетчики: как применяется самое смертельное оружие для бронетехники
Российские боевые вертолеты оснащаются современными противотанковыми ракетами

11 августа военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади заявил, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о переоценке Западом способности украинских военных ее освоить и применять.

До этого, 10 августа, The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. Украинские официальные лица и представители стран Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу, но этого не произошло.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023